Sindicato de Vivienda convoca una concentración en Valladolid ante la sede de los propietarios del piso de Maricarmen

Convocatoria de concentración ante la sede de la empresa a la que se señala como propietaria de la vivienda de Maricarmen. - SINDICATO DE VIVIENDA VALLADOLID

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Vivienda de Valladolid ha convocado "de urgencia" una concentración este viernes ante el edificio de la calle Santiago en el que se ubica la sede de la sociedad "Urbagestion", a la que se señala como propietaria de la vivienda de la que ha sido desahuciada Maricarmen, la mujer de 87 años que vivía de alquiler desde hace décadas en un piso de la zona de Retiro, en Madrid.

Así lo ha anunciado este jueves el Sindicato de Vivienda de Valladolid en su perfil de la red social 'X', en el que llaman a señalar a "los responsables" del desahucio de la octogenaria, ejecutado esta misma semana.

La concentración se ha fijado este viernes, 25 de septiembre, a las 20.00 horas ante el portal 9 de la calle Santiago, donde indican que se ubica la sede de la empresa a la que consideran responsable de la situación y a la que se refieren como Urbagestion --en la web de la misma se denomina Urbagesa Desarrollo e Inversión.

"Frente al negocio de la vivienda, organización de clase", aseveran en la convocatoria.