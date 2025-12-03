Sindicatos acusan a la Junta de no cubrir plazas administrativas en educación para "deteriorar" servicios públicos

El portavoz de Stacyl, Javier Rodríguez, y la portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León (SteCyL-i), Christina Fulconis, en una rueda de prensa este martes, 3 de diciembre. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Administración de Castilla y León (STACyL) y el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León (Stecyl-i) han acusado a la Junta de no cubrir plazas de personal administrativo de centros educativos y las direcciones provinciales de educación de forma "deliberada" para "deteriorar los servicios públicos".

El portavoz de Stacyl, Javier Rodríguez, y la portavoz del Stecyl-i, Christina Fulconis, han hecho un llamamiento "desesperado" para impulsar medidas "urgentes" que permitan solventar la problemática de falta de personal funcionario no docente en todas las provincias.

Rodríguez ha advertido de que se trata de una situación "preocupante" que "no es nueva ni puntual", si no que se "arrastra desde hace años" y ahora ha empeorado con movimientos como el "recorte" en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) aprobadas y publicadas en agosto de 2024.

En este sentido, ha detallado que esta fijaba 15.800 puestos, de los que en la actualidad alrededor de un 30 por ciento siguen vacantes, unas 4.600 plazas que abarcan todas las consejerías, si bien en educación se "agrava" y afecta de "manera muy seria".

Así, ha explicado que a la reducción de la RPT de 2024, en este área se une la resolución del concurso de traslados de personal funcionario en julio de este año, que ha afectado a las direcciones provinciales y centros educativos, especialmente a las plazas de auxiliar administrativo, que "no se han sustituido a pesar de estar dotadas presupuestariamente".

El portavoz de Stacyl ha defendido que si este personal tuviera concurso de traslados con "más periodicidad" no alcanzaría el 30 por ciento el que solicita moverse, con lo que "ello supone". Así, ha reclamado que este concurso se realice "de forma anual y no solo cada cinco o seis años".

Rodríguez ha detallado, en este contexto, que en la provincia de Segovia hay un 20 por ciento de plazas por cubrir, mientras en Salamanca hay tres institutos "relevantes" sin este personal, una situación que se repite en centros de Valladolid, cuya Dirección Provincial también sufre la falta de "más de 30 efectivos" y se encuentra "paralizada".

La situación también afecta a "varios" institutos de Zamora, así como en la provincia de León, con 36 plazas vacantes de 157, mientras en Burgos son 40 las plazas sin cubrir en centros educativos, a los que también hay que sumar los de la Dirección Provincial.

Esta situación se traduce, según el portavoz de Stacyl, en "un peor servicio al ciudadano", porque se "alargan los procedimientos", y para el personal presente se produce una "sobrecarga de trabajo" que genera "estrés y 'burnt out'", así como "bajas laborales".

La "gravedad es de tal cariz", ha señalado, que de "manera excepcional" se han concitado a los tres órganos de representación del personal funcionario y laboral de la Junta, la Junta de Personal Docente, las juntas de personal de funcionarios de servicios periféricos y los comités de empresas y personal laboral de Educación.

Estos se han unido para llevar a cabo acciones conjuntas, con movilizaciones como la celebrada el 20 de noviembre en Burgos y las del pasado 27 de noviembre en León, Palencia, Segovia y Soria para denunciar una situación con la que consideran que la Junta pretende llevar a la Educación Secundaria el modelo de Primaria, donde "ya hay muy pocos colegios con personal administrativo propio".

"El pretender llevar esa política a los institutos nos parece suicida", ha lamentado, para urgir a llevar a cabo medidas urgentes que pasan por "proceder a la sustitución inmediata de todas esas plazas que están vacantes".

ESPERAN LA COBERTURA DE PLAZAS PARA ENERO

En este contexto, ha reclamado que si la Consejería de Educación "se ve incapaz", tienen que adoptar estas medidas la Consejería de Presidencia y la de Hacienda.

"No vamos a permitir que la incompetencia y la mezquindad presupuestaria nos lleve al deterioro de servicios públicos", ha agregado, por su parte, la portavoz de Stecyl-i, quien ha afirmado que los sindicatos tienen la sensación de que esto es lo que "pretende la Junta" debido a que la falta de este personal "pasa en la pública".

Así, ha señalado que se dispone de bolsas de empleo para cubrir y sustituir las plazas de personal administrativo, por lo que considera que la situación se debe una "falta de garantía de cubrir" los servicios administrativos de educación.

Ha reclamado así un "plan urgente" para cubrir las plazas y dotar de las mismas a los centros que no disponen de ellas pero deberían por su "volumen de alumnado", al tiempo que ha apuntado a que "no hay dotación suficiente de plantillas de educación especial para atender todas las necesidades" de los alumnos.

Desde Stacyl y Stecyl-i esperan que "muchas plazas" se hayan cubierto para el mes de enero a través de procesos de estabilización, y han avisado de que si en el mes de febrero no ha sido así, estudiarán más movilizaciones.