Los sindicatos de agentes forestales aseguran que los trabajadores están haciendo las prácticas en incendios en activo

Sindicatos de agentes forestales aseguran que los trabajadores de CyL están haciendo prácticas en incendios en activo - PSOE

VALLADOLID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de agentes forestales han asegurado este jueves que la Junta de Castilla y León está contratando a trabajadores para el operativo contra incendios a través del Ecyl que están haciendo las prácticas en incendios en activo y tras un curso de formación de un sólo día. "Se están cubriendo prácticas reales en fuego", han aseverado para advertir de que esas personas ni están formadas ni tienen conocimiento del territorio para enfrentarse con garantías a un incendio.

Esta es la principal crítica que han trasladado los representantes de CSIF, CGT y APAMCYL al secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, que ha compartido con los sindicatos la falta de respuestas efectivas de la Junta de Castilla y León para proteger el territorio y para luchar contra el fuego.

"Pensábamos que 2025 iba a ser un punto de inflexión y se están cometiendo los mismos errores", ha lamentado en concreto Román García, delegado de CGT, mientras que Carlos Martínez ha acusado a la Junta de no haber hecho los deberes en la mejora del operativo contra incendios por lo que ve a la Comunidad Autónoma entre "el día de la Marmota" y la Ley de Murphy.

En el mismo sentido se ha pronunciado Agustín Argulo, delegado de Medio Ambiente de CSIF, que ha lamentado que tras el peor verano en materia de incendios, el de 2025, la Comunidad Autónoma está a 2 de julio con carencia de muchos medios en el operativo, como peones y conductores en autobombas o puestos de vigilancia.

Por su parte, Fernando Manrique, delegado de APAMCYL, ha advertido de que el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León "hace aguas por muchos sitios" y ha incidido además en que no hay un plan como tal.

Los sindicatos de agentes forestales y el secretario autonómico del PSOE han coincidido también en sus críticas a la nueva estructura del Gobierno PP-Vox en el que se ha troceado el Medio Ambiente en hasta cinco direcciones generales y Martínez ha cuestionado la creación de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Energía ocupada por Ángel Sánchez Martín, jefe del Servicio de Incendios hasta el pasado mes.

Carlos Martínez ha ironizado sobre que esa Dirección General vaya a estar dirigida por el "responsable fallido" de las pasadas temporadas de la campaña de lucha contra los incendios y ha recordado su "negacionismo" de la importancia de la prevención que calificó de despilfarro.

"Al mejor de sus seguidores --del anterior consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones-- le damos las riendas", ha ironizado también tras lo que ha anunciado que el PSOE pedirá información a la nueva consejera, María González Corral, de la verdadera situación del operativo de la lucha contra incendios.