Sindicatos y patronal creen que sería "suicida" por parte de Mañueco no convocar la Mesa del Diálogo Social

Solicitan mediación al Grupo Parlamentario Cs como socio de gobierno

VALLADOLID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos y patronal han asegurado que sería "suicida" por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no convocar la Mesa del Diálogo Social, ya que hay un "mar de fondo" que requiere su intervención "urgente", pues es "el único que tiene capacidad y responsabilidad" para solucionarlo.

Por todo ello, los secretarios regionales de UGT, Faustino Temprano, y de CCOO, Vicente Andrés, así como el presidente de Cecale, Santiago Aparicio, han reiterado su petición a Mañueco de que se programe un encuentro del Consejo del Diálogo Social, según han señalado al término de la reunión que los tres han mantenido con representantes del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a quienes han solicitado mediación ante el Gobierno autonómico como socios del mismo.

"Sería suicida por parte del presidente no convocar la Mesa", ha aseverado Aparicio, quien también ha advertido de que Castilla y León no puede permitirse el "lujo" de "dejar caer" el Diálogo Social por "malentendidos". Asimismo, considera que "habrá que reunirse las veces que haga falta" para resolver un problema "tan grave" como son los incumplimientos del Diálogo Social y ha reprochado a Mañueco que se jacte de haberse reunido más veces con la Mesa que su predececesor en el cargo, Juan Vicente Herrera ante una situación tan "comprometida".

Sin embargo, ha señalado que la reunión con Ciudadanos ha sido "clarificadora" ya que el Grupo les ha trasladado que considera el Diálogo Social una herramienta "útil" y muy implantada en la Comunidad.

"Nos tranquiliza pero deberían hablarlo con su parte de Gobierno porque aparentemente no piensa lo mismo por su forma de actuar dentro del Diálogo Social", ha incidido. Por ello, han pedido al portavoz de Cs en las Cortes, David Castaño, que haga labor con su equipo y partido para "unificar criterios".

Por su parte, el responsable regional de CCOO, Vicente Andrés, ha explicado que Cs ha negado tener otro modelo diferente al actual del Diólogo Social ya que, según les ha trasladado Castaño, apuestan por la continuidad dado su buen funcionamiento.

No obstante, Andrés considera necesaria la intervención de Mañueco porque, a su juicio, la situación es "tensa y difícil" y requiere la aprobación de un fondo extraordinario. "Queremos reunirnos con Mañueco y Carriedo en el marco adecuado para resolver esto y no dejar que los ERTE sean el ariete para acabaar con el Diálogo Social, sino el ariete para frenar los ERE", ha apostillado.

En este sentido, ha asegurado también que es Mañueco quien debe intervenir y no la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, que según ha apuntado Andrés "acaba de llegar". "No la puede mandar a resolver un problema sin respaldo económico ni fondos, es una misión suicida y la desgasta frente a nosotros. Hay cosas que no cuadran", ha lamentado.

Además, ha pedido que "no se desvista un santo para desvestir a otro" a la hora de destinar una mayor cuantía a los ERTE que salga de las partidas de fomento del empleo. "No es la solución", ha recalcado Andrés.

En la misma línea, su homólogo en UGT, Faustino Temprano, ha indicado que tanto PP como Cs han dejado claro que apuestan por el modelo actual del Diálogo Social, por lo que, una vez resuelto este punto, la discusión se centra en llamar a una nueva reunión de la Mesa.

Así, lo que han solicitado a Cs es mediación ante el gobierno para que Mañueco convoque a los componentes del Diálogo Social para solucionar los incumplimientos a consecuencia de la COVID-19 tras enviar varios escritos al presidente de la Junta que han quedado sin respuesta.

"Si existe esa mediación y se convoca la reunión hay elementos dentro del Diálogo para solucionar los problemas de ERTE y autónomos", ha explicado Temprano, quien también ha advertido de que la situación puede "empeorar de aquí a 15 días debido a las formas y el fondo" que han marcado las negociaciones con la Junta.