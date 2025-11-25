Los sindicatos protestarán en las Cortes con motivo de la votación del decreto que articula el operativo de incendios

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación han convocado una concentración este miércoles, 26 de noviembre, con motivo de la votación que se va a llevar a cabo en las Cortes del decreto-ley que articula el dispositivo contra incendios que hace referencia a los empleados públicos.

La protesta, convocada por UGT, CCOO, CSIF, USCAL y CGT tendrá lugar a las 12.00 horas en la plaza del Parlamento autonómico e intervendrán los diferentes portavoces de las distintas organizaciones convocantes.

Cabe recordar que hace casi dos semanas más de un centenar de agentes medioambientales de Castilla y León protestó ante las Cortes por el "caos" y la "chapuza" que se pretendía establecer en el operativo contra incendios con las medidas que se contemplaban en el proyecto de presupuestos presentado por la Junta para 2026.

Unas cuentas que los grupos en la oposición frenaron tras prosperar las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos Socialista, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Unidas Podemos y Francisco Igea, por el Grupo Mixto.