Los sindicatos reiteran que los avances en Renault son "insuficientes" y se tienen que abordar subidas salariales

Archivo - Imagen de archivo de la factoría de Renault en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT ha valorado los avances en salud laboral y otras demandas, pero ha insistido en la necesidad del incremento salarial ante la propuesta "insuficiente" que hace la empresa. A este respecto, ha demandado la necesidad de plantear un mínimo para el abono de las primas.

En lo que se refiere a salud laboral, el sindicato ha insistido en la necesidad de "compromiso real", especialmente en temperaturas mínimas, mientras que en el bloque de movilidad ha rechazado la modificación de la edad de exclusión de 57 a 59 años que la empresa exige como requisito indispensable para poder optar a la adjudicación de vehículos y un plan de futuro después de que haya descartado la creación del centro único de trabajo.

En el apartado de flexibilidad, UGT ha destacado el hecho de que la empresa acceda a no aplicar la bolsa determinados fines de semana por cercanía de festivos y vacaciones y los sindicatos se han mostrado dispuestos a reducir los plazos de convocatoria de parada por bolsa extraordinaria de 24 a 20 horas, pero no hasta las 12 como pide la Dirección.

Por otro lado, UGT ha rechazado la eliminación del sorteo de vehículos a cambio de ventajas en la adquisición y renting, aunque considera "positivas" estas últimas propuestas.

"Avanzamos despacio sí, pero no tenemos prisa", ha asegurado el sindicato, que ha explicado que "falta" más salario porque lo propuesto es "insuficiente" y ha reclamado un incremento por encima del IPC, una paga de 400 euros con revisión todos los años de vigencia, la subida del plus de los sábados y de la hora extra, una paga de contribución individual con un abono mínimo y la reducción de sábados de trabajo. Además, ha incidido en que se propusieron indefinidos y quieren hablar de empleo.

Por su parte, Comisiones Obreras ha reconocido que se han producido "pequeños avances", pero "claramente insuficientes", ya que en materia salarial la empresa se sigue negando a aplicar la revisión del IPC, por lo que considera que no se recupera la pérdida de poder adquisitivo de años anteriores, "además de que no hay transparencia en los indicadores de beneficios empresariales".

MÁS SALARIOS

El delegado de CCOO en Renault España, Sergio García, ha mostrado su preocupación porque los mayores acercamientos se dan en aspectos sociales y no en los más importantes como el salario, la bolsa de horas y las condiciones de trabajo, que son los "elementos centrales" y que más preocupan a las personas que trabajan en la fábrica, y que siguen sin abordarse con intención de cerrar el acuerdo.

En cuanto a la salud laboral, el sindicato ha valorado la disposición de la empresa a asegurar una temperatura mínima de 16 grados en los talleres, pero ha insistido en la necesidad de desarrollar un protocolo de temperaturas completo y aplicable en todos los centros de trabajo.

En cuanto a la bolsa de trabajo, CCOO pide "definir y acotar de mutuo acuerdo" las excepciones de avería o catástrofe para no trabajar mediante este sistema si el viernes anterior o el lunes posterior si cae en fiesta, o es el sábado previo a comenzar las vacaciones. Además, ha señalado que falta que el plus por trabajar estos días se aumente y ha insistido en la reducción de trabajo en sábados.

Para García el acuerdo queda lejos si la empresa no se acerca en los aspectos importantes. "Exigimos más porque queremos que se valore el esfuerzo que se ha hecho durante los últimos años y es la empresa la que tiene que reconocer ese esfuerzo y poner encima de la mesa lógicamente algo más que el IPC para poder solventar situaciones que en este momento económicamente necesitamos", ha señalado el responsable sindical, quien ha apuntado que ha sido "una negociación de una mañana intensa".

"Sí que es verdad que podemos decir que los avances están encima de la mesa poco a poco, pero esperamos que en la siguiente reunión podamos avanzar en lo verdaderamente importante, que es el salario, la flexibilidad y las condiciones laborales", ha agregado.

También CGT considera que los avances son "mínimos" y "absolutamente insuficientes" y ha afirmado que los problemas que la plantilla considera más importantes como salario, flexibilidad y ritmos "siguen absolutamente estancados", además de que se sigue sin tratar nada de los problemas del grupo técnico.

"DÍA DE LA MARMOTA"

El sindicato, que ha llamado a la "no colaboración" para que la empresa vea el descontento de la plantilla, ha asegurado que la negociación es como "el día de la marmota", al pasar una reunión más sin avances en tema de salario, donde ha recordado que la empresa mantiene su propuesta con la única variación de garantizar un mínimo en la prima de productividad, pero que ha asegurado que supondría una pérdida de entre 300 y 500 euros anuales, "que se sumaría la pérdida que supondría el cambio de la prima de contribución individual a colectiva".

Asimismo, ha censurado que la Dirección siga sin querer hablar de la reducción del número de sábados ni de subir el plus de modificación de demanda que haga cobrar "algo digno por matar la conciliación familiar de los fines de semana".

Por otro lado, CGT ha señalado que los sindicatos han propuesto un plan integral de temperaturas, "ya que el protocolo actual es insuficiente" y considera que más que una aplicación de salud sería mejor un servicio presencial.

Por parte del Sindicato de Cuadros y Profesionales (SCP), se ha valorado todo lo relacionado con la temperatura en los talleres, pero ha reclamado un protocolo de temperaturas que también regule las máximas en verano y ha destacado como "logro positivo" el bloqueo del trabajo en sábados por bolsa cuando estén precedidos de un viernes festivo, cuando el lunes siguiente sea festivo y también el sábado el inmediatamente anterior a las vacaciones, pero considera "imprescindible" limitar el número máximo de sábados trabajados al año, así como aumentar el plus.

"Sin esta condición SCP no podrá llegar a un acuerdo", ha señalado la organización, que tampoco acepta la eliminación del sorteo de vehículos.

Finalmente, CSIF ha calificado de "desoladora" la conclusión de la última reunión, en la que considera que se han producido avances "ridículos, lentos y lamentables".

Así, ha afirmado que mientras la plantilla "cumple" a diario con un esfuerzo ejemplar, la dirección "responde con propuestas vacías, falta de transparencia y una preocupante falta de respeto a las necesidades reales de los trabajadores".