Sindicatos señalan a Junta y universidades por mantener "en la precariedad" al profesorado

VALLADOLID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, CSIF, Stecyl y UGT han señalado a la Junta y a las cuatro universidades públicas por mantener "en la precariedad" a los docentes y advierten con movilizaciones si no ven en ellas "indicios de un cambio proactivo" de estos actores en la negociación para la mejora de sus condiciones laborales.

A través de un comunicado conjunto, los firmantes recuerdan que después de "más de dos años de espera" --desde el 22 de mayo de 2023-- las cuatro organizaciones que conforma la parte social (CCOO, CSIF, STECyL y UGT) fueron convocadas por los representantes de las universidades públicas para la mesa de negociación del III Convenio colectivo de Castilla y León.

La reunión tuvo lugar en Valladolid el pasado 4 de febrero, mantienen para reconocer que, aunque se había cumplido el plazo acordado, los representantes de las universidades públicas siguen "estancados en un proceso pasivo y, por tanto, contrario al avance de la negociación para la firma del convenio".

Las cuatro organizaciones han presentado una propuesta común de tablas salariales, aspecto fundamental para sentar las bases de un III Convenio colectivo del PDI laboral "con garantías".

"Entre nuestras propuestas están la equiparación de Profesor Permanente Laboral a Titular de Universidad en términos retributivos, subidas salariales de los Profesores Ayudantes Doctores, Profesores Colaboradores, Profesores Sustitutos, Profesores Asociados y la regulación del Personal Investigador en el marco del convenio", han enumerado.

Esta propuesta pretender alcanzar "unas retribuciones dignas" para el PDI de las universidades públicas de Castilla y León ya que en estos momentos, señalan, "se sitúan como las más bajas, a la cola, comparativamente hablando, frente a esas mismas figuras en la mayoría de las universidades del ámbito nacional".

Los procesos de negociación, que se dilatan "durante más de 10 años", han presentado "pocos avances --muchos por sentencia judicial-- y muchas promesas no cumplidas". "La estrategia de la Junta de no asistir a las negociaciones, no tiene otro fin que evitar subir la financiación del Capítulo 1 que permitiría dignificar el salario del profesorado de las universidades públicas", añaden.

Esta postura, cuenta además con la "connivencia" de las universidades, quienes gestionan las retribuciones de su profesorado laboral lo que crea "desigualdad" --"existen figuras que tienen salarios inferiores en la misma comunidad autónoma"-- para, en sus palabras, presentarse a las reuniones de negociación del convenio colectivo "sin propuestas".

"A lo que hay que sumar que no tienen ningún afán de avanzar en la negociación de un convenio que, sin acuerdos salariales, lo único que haría sería favorecer el aumento de la brecha salarial entre las universidades públicas de Castilla y León y el resto de las universidades públicas de otras comunidades", añade el comunicado.

"Desde CCOO, CSIF, STECyL y UGT creemos que las universidades públicas tienen mucho que hacer en esta mejora y dignificación del trabajo del PDI de sus universidades. Hemos solicitado celeridad, el tiempo a las organizaciones sindicales sí nos importa y, además, nos parece fundamental. Seguiremos reivindicando una firma del convenio con tablas salariales dignas como base, igualmente le pedimos a los representantes de las universidades que negocien con nosotros de manera limpia y que dejen de ser cómplices de la Junta", continúan.

Todo lo anterior nos lleva a las organizaciones sindicales a reivindicar un proceso de "negociación justo, con reuniones productivas, propuesta serias a nivel retributivo" y que hagan "valer" la autonomía universitaria para "acordar con la Junta la mejora de su profesorado".

"Hasta que veamos indicios de un cambio proactivo en la negociación, las organizaciones sindicales nos vemos en la obligación de utilizar todas las herramientas de presión a nuestro alcance, actuar administrativa y judicialmente en todos aquellos aspectos que la Junta de Castilla y León y las universidades públicas no cumplan, a convocar movilizaciones del profesorado y a trasladar a la opinión pública de forma clara la situación de menosprecio a la que se somete al personal que trabaja en las universidades públicas", finaliza.