Los sindicatos valoran la convocatoria de Industria con Renault a la expectativa de ver en qué "términos" se produce

Concentración de los trabajadores de Renault en la factoría de Valladolid para pedir la vuelta a las negociaciones del convenio. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos que integran la Comisión Negociadora del convenio colectivo de Renault han valorado la convocatoria del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, a una reunión el próximo martes, 26 de mayo, con la intención de desbloquear la negociación, aunque se han mostrado a la expectativa de ver en qué "términos" se produce.

La convocatoria se ha producido pocas horas después de la respuesta de la plantilla de Renault España a los paros convocados en unidad de acción de los sindicatos que han mantenido negociaciones para un nuevo convenio colectivo, que se rompieron en la última reunión celebra el 7 de mayo en la que la empresa anunció la suspensión de nuevos modelos a las factorías españolas y presentó una oferta a la baja.

Las primeras movilizaciones, según los sindicatos, respondían a la reivindicación de volver a sentarse a la mesa, de la que acusan a la empresa de haberse "levantado", con el fin de buscar un acuerdo que responda a las necesidades de los trabajadores y suponían un "primer aviso" antes de convocar una huelga indefinida si no había una respuesta por parte de la marca del rombo antes de la tarde del día 26 de mayo.

Tras estos paros de una hora, convocados en todas las factorías del Grupo en España y en el Centro de Trabajo de Madrid, el ministro de Industria, Jordi Hereu, "consciente de la importancia de Renault en la comunidad, donde emplea a más de 6.000 personas, ha trasladado tanto a empresa como a sindicatos su preocupación por esta situación" y ha convocado una reunión entre las partes el martes.

Ante este movimiento, los sindicatos consideran que las concentraciones y paros han dado sus "frutos" y primeros resultados para poder volver a las negociaciones, pero se han mostrado a la expectativa de los "términos" en los que se desarrollen.

Así, el delegado de UGT en Renault España, Adolfo Arnáez, tras agradecer a la plantilla el "éxito" de las movilizaciones, ha agradecido que el ministro haya sido el "único" que haya puesto en contacto a las dos partes y ha asegurado que es algo que no ha hecho la Junta, a pesar de que el portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández Carriedo, afirmó este jueves tras el Consejo de Gobierno que se mantenía "contacto permanente" con la Dirección y con los representantes sindicales "para animarles a sellar este pacto de carácter social".

La organización sindical considera que se ha logrado "el resultado deseado" con la convocatoria de reunión a todos los sindicatos que forman parte de la Comisión Negociadora en la sede de Industria en Madrid el martes y ha valorado la involucración del ministro en el "intento" de desbloqueo de esta negociación "por la importancia del sector del auto en España, puesto que de este dependen muchos puestos de trabajo directos y de empresas auxiliares".

BÚSQUEDA DE ACUERDO

En este contexto, ha aclarado que acudirán con una actitud de "diálogo", pero también de "firmeza, seriedad y responsabilidad" para intentar llegar al "mejor acuerdo", aunque ha señalado que hay que ver en qué línea va "la otra parte".

Por su parte, el delegado de Comisiones Obreras en Renault, Sergio García, quien ha subrayado el seguimiento "altísimo" de las movilizaciones convocados con la parada de la producción ha manifestado que la comunicación de la reunión les ha pillado "un poco de sorpresa" y se ha mostrado a la expectativa de cómo se desarrollan estos días los acontecimientos.

En la misma línea, la delegada del Sindicato de Cuadros y Profesionales (SCP), Susana Cocho, ha expresado su sorpresa por la respuesta del Ministerio "tan inmediata", aunque a la espera de "ver" si ayuda a desbloquear la situación.

Aunque se ha mostrado cauta ante si es un encuentro que trata de ayudar o sólo a mantener una conversación y ante la expectativa de ver cuál es el fin de la misma, considera que son "bienvenidas" las ayudas del Ministerio, ya sea para avanzar en las conversaciones o en términos económicos para atraer inversiones.

También CGT ha celebrado los "frutos" de las movilizaciones, que ha calificado de "históricas", con un seguimiento "brutal" que ha demostrado el "hartazgo" con la empresa por el trato y su manera "soberbia" de hacer las cosas y ha atribuido la convocatoria de reunión al "esfuerzo" de la plantilla", algo que ha agradecido.

Por otro lado, el representante de CSIF en la Comisión Negociadora, Carlos Rodríguez, ha calificado de "positiva" la convocatoria de reunión pero ha señalado que hay que ver en qué "términos" se produce.

Sin embargo, considera que todo lo que sea "sentarse a negociar" lo ven "bien" porque cree que es un "insulto" a los trabajadores levantarse de la mesa de negociación, algo que ha afirmado que el sindicato nunca hará.