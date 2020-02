Los sindicatos ven "muy positiva" la reunión con Ribera tras comprometerse "a trabajar por una agenda para León"

Publicado 05/02/2020 17:25:56 CET

LEÓN, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CC.OO han calificado la reunión de trabajo con la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, como "muy positiva", tras comprometerse ésta a "trabajar por una agenda para León".

Así lo han avanzado el secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, y su homólogo en CC.OO, Vicente Andrés, tras el encuentro que han mantenido con Ribera.

El primero ha agradecido "la respuesta inmediata" del Gobierno de España tras enviar un documento donde se plantea el proyecto y los objetivos y que ha quedado patente con la llegada de Ribera este miércoles a León.

En este sentido, se ha felicitado de contar "con el sí" del Gobierno de España, la Junta de Castilla y León y la Diputación y ha destacado que todos han entendido que "existe un problema global para León".

Si bien, el líder regional de UGT ha incidido en que hay que ponerse a trabajar cuanto antes porque si este acuerdo no va acompañado de un presupuesto económico "va sobre mojado", y más cuando ni España ni Castilla y León cuentan con presupuestos aprobados y donde "tendrán que ir las inversiones".

En la misma línea se ha posicionado Andrés, que ha puesto de manifiesto la aspiración de los sindicatos de "buscar la creación de riqueza y para evitar la caída económica" a la que se está viendo arrastrada la provincia de León.

Pese a las buenas sensaciones, ha reiterado que ello "no es óbice" para no movilizarse el próximo día 16 de febrero en una manifestación que, como así ha puntualizado, "no va en contra de nadie", pero sí que debe servir para "visualizar la necesidad" de un plan para León.

También ha apuntado que el Gobierno de España "es imprescindible" en esta cuestión y ha recalcado que será necesaria la aportación de las organizaciones y la iniciativa privada "para complementar la creación de nueva riqueza".