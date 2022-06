Siro no abonará la nómina del mes de mayo tras la retirada del socio inversor

PALENCIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa Cerealto Siro Foods ha comunicado que no abonará la nómina del mes de mayo a los trabajadores tras la retirada del socio inversor, según ha informado a Europa Press los comités de Empresa de las plantas de Venta de Baños (Palencia) y Toro (Zamora).

Una situación que ya dejó entrever la presidenta del comité de empresa en Venta de Baños, Mari Mar Rodríguez, el pasado domingo en los prolegómenos de la concentración de trabajadores y vecinos de la localidad para protestar por el cierre de la fábrica.

Mar Rodríguez ha recordado hoy que ya en mayo la empresa avisó de que la nómina se abonaría el 7 de junio siempre y cuando se aprobara el plan de Competitividad, y que si no salía adelante no habría "certidumbre" de cobro. "Hoy nos han comunicado que tras la retirada del socio inversor no se va a realizar el pago de la nómina del mes de mayo", ha continuado.

Hasta ahora, las nóminas se habían abonado aunque con "retrasos" en las últimas tres, explica la presidenta del comité que añade que la medida afecta a 1.200 trabajadores. "Solo los de las plantas de España, porque a los de fuera sí se le está pagando", ha añadido.

Los trabajadores se han reunido con los abogados y están estudiando que pasos seguir si bien, hasta el momento, no han tomado "ninguna decisión". Para Mar Rodríguez el objetivo de la empresa está claro, "sacar la producción de España".

En este sentido, y sobre la reunión que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mantendrá este miércoles con los alcaldes de los municipios afectados --Aguilar de Campóo, Venta de Baños y Toro--, la presidenta del Comité de Empresa exige una "solución". "No puede permitir que se cierre la planta de Venta de Baños. Siro es una empresa que ha recibido un montón de ayudas públicas de la Junta. Además, las cuentas, que son públicas, de la empresa en 2019 y 2020 eran buena y se estaba reestructurando la deuda. No sabemos ha donde ha ido a parar todo ese dinero", ha zanjado.

Esta misma incertidumbre se vive en la planta de Toro, según señala a Europa Press la presidenta del comité de empresa, María José de la Iglesia, que ha recordado que la medida afecta en la fábrica zamorana a 288 trabajadores. "Meses atrás ya nos decían que íbamos a cobrar algo más tarde", ha apuntado.

Ha sido la propia María José de la Iglesia, según ha apuntado, quien se ha puesto en contacto este martes con el departamento de recursos humanos para preguntar por la situación: "Se estaba corriendo por ahí la voz, y me lo han confirmado", ha indicado .

En cuanto a sus expectativas para la reunión con el mandatario autonómico, De la Iglesia ha reconocido que acuden con la esperanza de que la Junta "ponga algo sobre la mesa y quiera mojarse". "Al final esto es una cuestión de dinero", ha recordado la representante del comité, que también ha puesto el foco en el Gobierno central para tratar de salvar un proyecto empresarial de gran importancia para la comarca.