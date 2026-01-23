Un sistema de visión basado en IA para el control de productos agroalimentarios, ganador de los Premios Michelin

La consejera de Educación, Rocío Lucas, participa en la entrega de los XXIII Premios Michelin junto al rector de la UVA, Antonio Largo, y el director de la fábrica de la empresa en Valladolid, Fran Cardona - EUROPA PRESS

El premio al mejor trabajo fin de estudios en innovación, calidad y organización de la XXIII edición de los Premios Michelin se ha concedido a Daniel Gómez Martín por su trabajo titulado 'Sistema de visión basado en deep learning para el control de calidad de productos agroalimentarios'.

La Universidad de Valladolid (UVA) y Michelin han puesto de nuevo de manifiesto sus "buenas relaciones" este viernes con la entrega de los XXIII Premios Michelin a los mejores trabajos fin de estudios de la Escuela de Ingenierías Industriales.

El acto ha tenido lugar en la Sala Fray Pío de la Consejería de Educación y ha contado con la presencia de la consejera, Rocío Lucas; el rector de la UVA, Antonio Largo, y el director de la fábrica de Valladolid, Michelin España-Portugal, Francisco Cardona.

El premio al mejor trabajo fin de estudios de carácter investigador se lo ha llevado el estudiante Iván Briongos Merino por el trabajo titulado "Análisis del proceso de hidrólisis de orujo de uva mediante reactores ultrarrápidos para la obtención de lignina", realizado bajo la dirección de Luis Vaquerizo Martín, profesor del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente, y al amparo del del Grupo de Investigación Tecnologías a Presión (PressTech).

El premio al mejor trabajo fin de estudios sobre organización industrial ha sido para Álvar del Prado Suárez por su trabajo 'Mejora de procesos, toma de decisiones y supervisión productiva en Michelin Valladolid mediante Power BI y Power Apps', dirigido por Pedro Sanz Angulo, profesor Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados, y Jesús Galindo Melero, director de Innovación de la Fundación Universidad de Valladolid y profesor asociado de la UVa en Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados.

El galardón al mejor trabajo fin de estudios sobre calidad para la estudiante Miriam Simón García 'Implementación de un pasaporte digital del producto en el ámbito de la defensa' con los tutores Marta Galende Hernández, del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Escuela de Ingenierías Industriales, y María Muñoz Vélez, comandante jefa de Calidad del PCMASA2.

El premio al mejor trabajo fin de estudios sobre innovación ha sido concedido a Lucas de Benito Gómez por su trabajo 'Integración de robots colaborativos en periféricas de montaje', tutorizado por Alfonso Valentín Poncela Méndez, del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Escuela de Ingenierías Industriales.

ESFUERZO Y BRILLANTEZ

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha subrayado la importancia de esta iniciativa con 23 años de trayectoria, más de dos décadas de compromiso sostenido y de vínculo entre el conocimiento universitario y la innovación industrial.

Estos premios, ha resaltado, reconocen no solo el esfuerzo y la brillantez de quienes terminan su etapa universitaria, sino también el compromiso y la dedicación de sus tutores y del conjunto del profesorado.

Precisamente, ha señalado que estos galardones ponen de manifiesto que en Castilla y León "hay talento, curiosidad y una potencia empresarial importante", un punto en el que ha aseverado que cuando se trabaja de la mano, tanto la universidad, la empresa y la Junta el resultado "beneficia a los estudiantes y también a la sociedad en general".

La titular de Educación ha agradecido a Michelin y a la Universidad de Valladolid por impulsar una iniciativa que tiene "mucho impacto" para los estudiantes y para la sociedad de la ciudad y la Comunidad.

Este tipo de iniciativas, ha incidido, ponen de manifiesto la apuesta que existe en la Comunidad por impulsar el talento y la formación de los jóvenes, lo que se refleja en esta jornada de reconocimiento a los estudiantes que son los premiados de estos trabajos fin de estudios, pero también a los mentores y a los profesores que les acompañan y guían.

La consejera de Educación ha detallado que estos trabajos inciden en los aspectos importantes de la sociedad, como la digitalización, la innovación, la investigación aplicada, que permiten que la sociedad prospere.

INNOVACIÓN EMPRESARIAL

Durante su intervención, Cardona ha resaltado el "placer" que supone participar en la entrega de estos galardones que reconocen la "gran labor" que realiza la institución universitaria vallisoletana en el desarrollo de las personas.

Esto, ha sostenido, en la medida en que contar con personal competente es fundamental para la innovación en un mundo "tan cambiante" en el que las empresas necesitan "salir de su zona de confort" para contribuir al desarrollo de todos y conseguir un futuro mejor.

"Para ello tenemos la gran representación aquí de los premiados que merecen todo nuestro reconocimiento y que van a colaborar en conseguir un mejor futuro para todos nosotros", ha expresado.

Por su parte, el máximo responsable de la UVA ha destacado que la entrega de los XXIII Premios Michelin constituye una jornada "ilusionante" en un "día de alegría" porque se pone de manifiesto el talento que forma parte de la universidad.

A este respecto, ha señalado que lo que significativo es que estas acciones permiten que los estudiantes reciban una mejor formación y complementen la programación académica que reciben por parte del profesorado con unas actividades que desarrollan en empresas, en instituciones y en grupos de investigación.

"Además de contribuir a su mejor formación les posicionan muy bien para su inserción laboral y mejoran sus oportunidades de empleabilidad, con lo cual creo que cuidamos a lo que más valoramos que son nuestros estudiantes y les potenciamos para un mejor futuro laboral", ha apostillado el rector de la UVA.