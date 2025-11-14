La situación en Ávila por la borrasca Claudia mejora pero se mantiene el Nivel 2 del plan Inuncyl

ÁVILA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La situación en la provincia de Ávila tras las fuertes lluvias provocadas por el paso de la borrasca Claudia ha mejorado después de una noche complicada sobre todo en las zonas bañadas por el Tormes.

Según informa el delegado Territorial de la Junta en su cuenta oficial de Twitter, de la que se hace eco Europa Press, José Francisco Hernández, aun se mantiene el Nivel 2 del Plan Inuncyl. Ayer se constituyó el Cecopi, después de que la Agencia Estatal de Meteorología activara el aviso rojo en la provincia. Con ello, explica el delegado territorial, se garantiza una "respuesta coordinada y preventiva ante incidencias puntuales".

A estas horas, la actividad escolar y las rutas de transporte se mantienen con normalidad. No obstante, desde la Junta recomienda "extremar la precaución en los desplazamientos de primera hora". El delegado de la Junta ha agredecido "a todos los miembros del operativos" su trabajo y a la ciudadanía su "colaboración", para finalizar pidiendo que se siga la información "por cauces oficiales".

Desde la Confederación Hidrográfica del Duero se apunta que, a esta hora, el Tormes se encuentra en nivel rojo a su paso por Puente Congosto, ya en Salamanca, donde lleva un caudal de 970,45 metros cúbicos por segundo, aunque tiende a la estabilidad.