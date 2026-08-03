Situación estable en Burgohondo (Ávila) sin saltos fuera del perímetro y sin llama viva

Vista una semana después de que llegara el fuego, a 1 de agosto de 2026, en La Adrada, Castilla y León (España). El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ha asegurado que el incendio forestal de Burgohondo evoluciona - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

ÁVILA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio en Burgohondo (Ávila) está en una situación estable, "sin saltos fuera del perímetro y sin llama viva", según ha informado el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández Herrero, tras la reunión del CECOPI.

Hernández ha explicado que la noche ha transcurrido "sin sobresaltos" si bien ha reconocido que es probable que a lo largo del día se produzcan reactivaciones, "en principio, cada vez de menor intensidad" y que esperan atender "rápidamente".

Este lunes permanecen medios aéreos y terrestres con la principal tarea de localizar puntos calientes para eliminarlos y de enfriar las zonas que "están todavía con mucha temperatura", junto a tareas de vigilancia activa.

"La bajada precisamente de estas temperaturas y también aumento de la humedad son condiciones que favorecen el tener el incendio más pronto que tarde controlado y poder plantear las jornadas subsiguientes una bajada del nivel de peligrosidad", ha añadido. No obstante, se mantienen las sesiones de CECOPI, de gravedad 2.