Situación "normalizada" en la provincia de León tras una madrugada con cinco identificados por daños materiales

LEÓN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en León ha informado en la mañana de este miércoles, 11 de noviembre, de que la situación en la mayor parte de centros de trabajo y polígonos industriales de la provincia se encuentra "normalizada", después de una madrugada con alguna incidencia como la identificación en la capital de cinco personas por daños causados en comercios y mobiliario urbano.

Según datos de la Subdelegación, en Ponferrada, desde la noche de este martes, jornada previa a la Huelga General, se produjo un corte del acceso al polígono industrial de La Llanada mediante barricadas de neumáticos y palés. Finalmente los trabajadores que quisieron acceder al trabajo pudieron hacerlo.

Entre la 1.00 y las 5.00 horas se produjeron retrasos en la salida de autobuses interurbanos de la estación por la actuación de piquetes y a las 6.45 los sindicalistas trataron de retrasar la salida de autobuses urbanos.

En León capital, cinco personas fueron identificadas como presuntas autoras de daños en establecimientos comerciales y en mobiliario urbano, con parquímetros rociados con pintura negra.

En Villaquilambre, desde las 21.00 horas de este martes, un grupo de unas 70 personas se concentró ante la empresa León Pharma, en Navatejera, dificultando inicialmente el acceso de los trabajadores del turno de noche.

A primera hora de la mañana, la Subdelegación considera "normalizada la situación" y los accesos que quedaron cortados en algún momento de la madrugada se encuentran restablecidos.