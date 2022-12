El socialista Mateos confía en obtener la mayoría que permita "pasar página" a los gobiernos del PP en Salamanca

SALAMANCA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Salamanca, José Luis Mateos, ha mostrado su deseo de "obtener la confianza mayoritaria" de la ciudadanía en las próximas elecciones municipales para "poner fin a más de dos décadas de gobiernos del Partido Popular y pasar página a esa Salamanca de blanco y negro que representa el Partido Popular".

Este lunes, un día después de las primarias en las que ha resultado vencedor, Mateos ha comparecido en rueda de prensa junto al secretario provincial del PSOE de Salamanca, David Serrada, y a la socialista Soledad Murillo, quien también se presentó al proceso y quien ha perdido en las elecciones internas del partido socialista.

En este acto, Mateos ha agradecido la participación de 270 de los cerca de 400 militantes convocados a participar en los comicios, así como a su rival en las urnas, Soledad Murillo, de quien ha destacado "su actitud y la de su equipo" para hacer posible un "proceso modélico" que ha servido para "aunar, mentalizar y fortalecer" al partido antes de las elecciones de mayo, que la formación encarará "fuerte y unido" con la intención de "ganar".

Por su parte, su contrincante en el debate interno, Soledad Murillo, ha asegurado que está "contenta" de haber dado en su momento el paso de presentarse a las primarias, en las que el PSOE ha dado "una lección" por fomentar "un debate respetuoso y de ideas" y que ha culminado con "una participación fantástica" en la jornada electoral.

"José Luis, estamos contigo y estamos a tu disposición", ha añadido en un encuentro con los medios donde ha insistido en que durante el proceso interno no han existido "dos bandos"; en cuanto a si formará parte de la lista de Mateos en las elecciones, ha mostrado su apoyo como militante pero ha insistido en que no formará parte del equipo. "No es mi lugar", ha resaltado.

Por su parte, el secretario provincial del PSOE de Salamanca, David Serrada, ha aplaudido la celebración de primarias por ser "ejemplo" de "debate y de reflexión política", un proceso al que han concurrido "dos personas de mucho prestigio" y tras el que ha felicitado a Mateos por su victoria, al que ha ofrecido el apoyo de la formación para encarar las elecciones municipales.