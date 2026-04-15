Socios de ocho países europeos analizan en Valladolid el despliegue de hidrógeno verde en industria y transporte

Socios de ocho países europeos del proyecto Hyperion en una reunión en Valladolid. - JCYL

VALLADOLID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Socios de ocho países europeos analizan políticas públicas y el despliegue del hidrógeno verde en industria y transporte, todo ello en el quinto encuentro interregional del proyecto Hyperion que se celebra en Valladolid.

El director general de Industria de la Junta, Mariano Muñoz, ha inaugurado este miércoles la cita internacional, promovida por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, y que permitirá situar a la Comunidad en el "centro" del debate europeo sobre el despliegue del hidrógeno verde en la industria y el transporte en un contexto marcado por "la necesidad de avanzar hacia una economía menos dependiente del exterior y más sostenible2.

Hyperion, cofinanciado por el programa Interreg Europe, cuenta con la participación de instituciones y entidades de Italia, España, Bélgica, Polonia, Rumanía, Finlandia, Noruega y Dinamarca y tiene como objetivo apoyar a las regiones europeas en la integración de soluciones avanzadas basadas en hidrógeno renovable.

Así, se promueve el intercambio de experiencias, la identificación de buenas prácticas y la mejora de las políticas públicas vinculadas a esta tecnología, "clave" para la transición energética, ha subrayado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

El encuentro permitirá "posicionar" a Castilla y León como un territorio que reúne condiciones "especialmente favorables" para el desarrollo de la economía del hidrógeno, por la amplia disponibilidad de suelo, la elevada capacidad de generación de energía renovable --con más de 14.000 megavatios instalados en tecnologías eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica-- y una base industrial sólida.

La Junta ha destacado, en este contexto, el "potencial" para liderar la demanda de hidrógeno verde en sectores como el agroalimentario, el químico o el automovilístico, lo que sitúa a la Comunidad en una "posición estratégica" en este sector energético.

A estas fortalezas se suma la "posición privilegiada" de Castilla y León en la red proyectada de infraestructuras de hidrógeno, tanto a nivel nacional como en su conexión con los grandes corredores europeos.

En este contexto, y dentro de este programa europeo, la Junta, a través de las direcciones generales de Energía y Minas, e Industria, avanza en la elaboración de la Estrategia del Hidrógeno de Castilla y León, un documento llamado a marcar el desarrollo "ordenado y competitivo" del sector, y que se verá "enriquecido" con las aportaciones derivadas del trabajo conjunto con las regiones socias del proyecto Hyperion.

Durante la inauguración, el director general de Industria ha recordado que el hidrógeno verde "se consolida como una palanca clave para la transición industrial y energética, ya que se obtiene de energías renovables, es neutro en emisiones y tiene origen local, lo que permitirá reducir la actual dependencia energética del exterior".

Además, ha incidido en que los avances tecnológicos permiten reducir "de forma significativa" su coste, de manera que es "una energía más competitiva" y "abre la puerta a la posibilidad de que, junto a la energía eléctrica renovable, pueda sustituir el consumo de petróleo".

La reunión celebrada en Valladolid es la quinta de carácter presencial que se desarrolla desde el inicio del proyecto europeo, tras las ya celebradas en Italia, Polonia, Noruega y Bélgica.

Durante las dos jornadas, los participantes compartirán sesiones técnicas, talleres de trabajo y reuniones de coordinación, además de visitar algunas de las principales infraestructuras y proyectos vinculados al hidrógeno en Castilla y León.

El programa incluye visitas a empresas industriales, centros tecnológicos y universidades, así como la presentación de iniciativas estratégicas como el Valle del Hidrógeno de Castilla y León y proyectos innovadores aplicados a la industria, el transporte y nuevos usos energéticos.