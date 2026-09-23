Sofocado un fuego en una alcantarilla de la calle Santiago de Valladolid causado por la colilla de un cigarro - EUROPA PRESS

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Valladolid han sofocado un pequeño fuego originado esta tarde en una alcantarilla de la céntrica calle de Santiago, originado previsiblemente por la colilla de un cigarro.

El suceso se ha producido minutos antes de las 17.00 horas, que es cuando la Policía Local ha sido informada del humo que en esos momentos salía de una alcantarilla situada a escasos dos metros de la perfumería Primor, en la referida calle, situación que ha provocado la concentración de numerosos curiosos en las inmediaciones.

Hasta el lugar, según ha podido comprobar 'in situ' Europa Press, se ha desplazado media docena de agentes, quienes mediante el uso de cubos de fregona y varios bidones llenos de agua que les han proporcionado en la perfumería han apagado en breves minutos el conato de incendio originado en la alcantarilla.