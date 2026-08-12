Sofocan un incendio en una cocina de una vivienda de Hernando de Acuña

Archivo - Imagen de archivo de un camión de los Bomberos de Valladolid - BOMBEROS DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres dotaciones y un total de 14 bomberos han sofocado en poco más de una hora un incendio que se ha originado en la cocina de una vivienda ubicada en la calle Hernando de Acuña.

El aviso ha llegado a la central del cuerpo municipal de extinción a las 11.58 horas. El alertante informaba de la presencia de humo en el séptimo piso de un domicilio ubicado en el número 1 de la citada calle.

Hasta allí se han desplazado tres dotaciones con 14 efectivos que han tenido que entrar en la vivienda a la fuerza al no haber nadie en el interior de la casa. Las llamas, originadas en la cocina, han provocado graves daños en esta estancia, mientras que el humo generado ha afectado al resto del inmueble.

Poco después, ha llegado el inquilino al que se la ha informado de la situación. Durante las labores de extinción, los vecinos del edificio han sido confinados en sus viviendas y la calle ha tenido que ser cortada para permitir el trabajo a los bomberos.

Prácticamente una hora después de la entrada del aviso, las dotaciones de bomberos se han retirado, y los agentes de la Policía Municipal que han prestado apoyo, han reabierto la vía que ha recuperado su normalidad sobre las 12.58 horas.