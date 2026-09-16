Von der Leyen se dirige a los ceutíes: "La frontera de Ceuta es la frontera de Europa y Europa estará ahí para vosotros"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su intervención este miércoles en el Debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés) ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - FRED MARVAUX

BRUSELAS 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha elegido el pleno del Parlamento Europeo para dirigirse este miércoles a los españoles, y a los ceutíes en particular, para asegurar más de un mes después de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma que "la frontera de Ceuta es la frontera de Europa" y proclamar que, por ello, "Europa estará ahí" para ellos.

"Ceuta es Europa. Y Europa estará ahí para vosotros", ha dicho ante el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia), durante el discurso sobre el Estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés) con el que repasa los retos pendientes para la Unión Europea y apunta la 'hoja de ruta' que desde su Ejecutivo quiere impulsar en lo que queda de legislatura para abordarlos.

En este contexto, ha insistido en la necesidad de que los 27 apliquen el Pacto de Migración que endurece la frontera exterior y agiliza las deportaciones, al tiempo que ha apuntado nuevas medidas para tratar que la Unión reaccione con urgencia ante eventuales crisis futuras similares a la de Ceuta, si bien la conservadora alemana ha evitado toda referencia al papel de Marruecos en la entrada irregular de casi 80.000 personas a finales de julio.

"Todas nuestras fronteras exteriores son fronteras europeas. Por ello, quiero dirigirme directamente a los españoles. La frontera de Ceuta es una frontera europea, porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará ahí para vosotros", ha remachado.

Ya la víspera, el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, advirtió de que la "prioridad" en la crisis de Ceuta sigue siendo "retornar rápidamente a todos" los migrantes que cruzaron de manera irregular desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio y siguen en la ciudad autónoma sin derecho a permanecer en territorio de la Unión.

Bruselas sostiene que ha mantenido buenos y constantes contactos con las autoridades españolas desde el primer momento del cruce masivo de migrantes y destaca también la cooperación de Marruecos para aceptar la rápida devolución de estos.

Precisamente Brunner viaja mañana jueves a Madrid para verse con los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; con el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y con la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Aunque Brunner no lo ha mencionado, el PP ya adelantó hace días que el comisario se verá con Alberto Núñez Feijóo en ese viaje