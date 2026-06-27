Sofocan un incendio en un furgón camperizado en el área de servicio de El Burgo de Osma (Soria) - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de la de Diputación de Soria de la zona Ribera han intervenido durante la madrugada de este sábado para sofocar un incendio en un vehículo furgón camperizado en el área de servicio Cepsa de El Burgo de Osma.

El aviso se recibió a las 5.20 horas a través del centro coordinador 112 de Castilla y León y el suceso se ha saldado sin daños personales.

Los depósitos de gas y combustible liquido próximos así como la infraestructura de la gasolinera no han resultados afectados.

Todo apunta a que el fuego comenzó en el motor del vehículo y se propagó al resto del mismo.

Una dotación de cuatro efectivos y una autobomba pesada han trabajado en las labores de extinción, en la que también han colaborado electivos de la Guardia Civil y de la Policía Municipal.