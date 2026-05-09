La solidaridad toma las calles de Valladolid con más de 4.000 participantes en la 49 Marcha Asprona

Salida de la 49 edición de la Marcha Asprona de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La 49 Marcha Asprona de Valladolid ha reunido este sábado a más de 4.000 participantes que, tras un breve amago de lluvia en los minutos previos al inicio, han llenado de ambiente solidario la Plaza del Milenio para respaldar una cita que este año reivindica, bajo el lema 'La IA no puede venir por ti', la importancia del apoyo humano a las personas con discapacidad y cuya recaudación se destinará a mejorar el servicio de transporte y el nuevo local de ocio de la fundación Personas-Asprona.

La amenaza de lluvia ha marcado los minutos previos al inicio de la marcha solidaria, ya que durante la atención a los medios por parte de las autoridades se han registrado algunas gotas, si bien el episodio apenas ha durado unos minutos y el sol se ha impuesto.

Esto ha permitido que sobre las 9.30 horas los miles de andarines que se han dado cita en la Plaza del Milenio para mostrar su solidaridad hayan podido arrancar la marcha con el objetivo de reforzar los apoyos cotidianos y la participación social de las personas con discapacidad intelectual a través de la mejora del servicio de transporte de Fundación Personas-Asprona y acometer las obras de reforma del nuevo local del servicio de ocio

Precisamente, el director general de la fundación, Daniel Clavero, ha asegurado que la jornada se afronta con "mucha ilusión" porque el tiempo "debe una por lo del año pasado", cuando se tuvo que cancelar la marcha por primera vez en su historia.

Asimismo, ha remarcado que las inscripciones han ido "muy bien", puesto que la ciudad ha "respondido" con un porcentaje muy alto de gente joven, una cuestión relevante ya que el lema de la marcha también está dirigido a las nuevas generaciones.

En lo que respecta a la recaudación de la marcha solidaria, ha destacado que se van a destinar los fondos a las "muchas necesidades" de la fundación en relación con los servicios de transporte, con el objetivo de que los usuarios puedan desplazarse a los centros de atención.

También ha destacado que el ocio es una parte "muy importante" del trabajo que realiza la fundación, un punto en el que ha detallado que se transporta a cientos de usuarios para que lleguen a los más de 100 centros y servicios que se ofrecen en la ciudad.

Por esta razón, ha puesto en valor la participación de voluntarios, profesionales y gente de la ciudad que "ya no entiende esta marcha sin colaborar con ella". "Es un día de celebración y también paramos un poco en lo vertiginoso del día a día para disfrutar de lo que hacemos y compartirlo con todos los andarines", ha expresado.

La marcha solidaria tiene prevista una parada intermedia en el Valle de los Seis Sentidos de Renedo de Esgueva (Valladolid) y el recorrido finalizará en el Campus de Económicas, donde se ha organizado una fiesta de clausura entre las 13.00 y las 15.00 horas que incluirá música en directo y un sorteo de regalos para aquellos participantes que dispongan del dorsal oficial debidamente sellado en la meta.

ANTESALA DE LOS 50 AÑOS

Entre los participantes de esta marcha solidaria se encontraba el alcalde de la capital del Pisuerga, Jesús Julio Carnero, quien ha puesto que esta es una "edición importantísima" que es antesala de los 50 años que se celebrará el próximo año.

El regidor ha subrayado que Valladolid fue "pionera" desde el punto de vista de lo que es un evento de este tipo en el que se combina el deporte y la convivencia, para después asegurar que lo más importante de la marcha es la solidaridad.

"El sentirnos todos parte de todo y ayudar a las personas que tienen discapacidad intelectual. En primer lugar, al reconocer este hecho y aportar todos para que la vida de todas estas personas sea mucho mejor", ha reflexionado el primer edil.

Por ello, ha señalado que la ciudad se tiene que sentir "muy orgullosa" por el apoyo que se da a esta cita deportiva que es "expresión de la sensibilidad y solidaridad de todos los vallisoletanos y de cada una de las personas que tiene cualquier tipo de discapacidad".

JORNADA SOLIDARIA

Otro de los representantes públicos que ha participado en esta 49 edición de la Marcha Asprona ha sido el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, quien ha aseverado que esta cita es "toda una referencia" en la ciudad y constituye un "día importante" para los vallisoletanos.

Se trata de una jornada que permite poner en valor el trabajo que realizan las entidades del Tercer Sector además de ser un "día de celebración para visibilizar y disfrutar de las familias", ha sostenido el presidente provincial.

Precisamente, ha detallado que la institución que encabeza cuenta con una red a la que destina 2,7 millones para talleres ocupacionales, prelaborales, viviendas tuteladas y demás acciones con el objetivo de ayudar a las personas con discapacidad en su integración real en la sociedad.

"Hemos avanzado mucho, pero esas dificultades, no solo en personas con discapacidad, se pronuncian un más en el mundo rural", ha apostillado.

Por todo ello, ha felicitado a los trabajadores que hacen posible esta iniciativa y a quienes en su día a día realizan una labor solidaria en favor de las personas con discapacidad.

"BRECHA DE DESIGUALDAD"

Por su parte, el secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha hecho referencia a la necesidad de participar en esta marcha solidaria para dar visibilidad a la "asignatura pendiente" de todas las administraciones públicas, que es la mayor y mejor cobertura de aquellas personas que "sufren mayores desigualdades".

El dirigente socialista ha señalado que la celebración de la 49 Marcha Asprona de Valladolid supone "la presencia de tanta gente" y un reconocimiento al trabajo de "muchos" y del "tejido social que mantiene viva una sociedad y que se autoorganiza" para "defender" cuestiones "allá donde las administraciones muchas veces no llegan".

Además, ha afirmado que la labor de la fundación no se limita "al día de hoy", sino también al trabajo diario para "sacar adelante y visibilizar las personas con discapacidad y las dificultades que tienen para incorporarse al mercado laboral o para poder desarrollar su vida con total y absoluta normalidad".

Por otro lado, ha vinculado la celebración de la marcha con el Día de Europa y ha señalado que la Unión Europea lleva "más de 50 años generando un espacio de democracia, de libertad, de igualdad, de Estado de Derecho".

En este contexto, ha defendido que el nuevo marco plurianual siga reconociendo "la necesidad de una política de cohesión" en comunidades autónomas como Castilla y León, que "necesita todavía de los fondos europeos para poder corregir esa brecha de desigualdad" existente respecto a otros territorios y entre provincias de la Comunidad.