Solosancho (Ávila) celebra el gran evento provincial de AceleraPyme Rural para impulsar la digitalización en los pueblos

Solosancho (Àvila) acoge el evento provincial de AceleraPyme para impulsar la digitalización en los pueblos. - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

SOLOSANCHO (ÁVILA), 26 (EUROPA PRESS)

El Castillo de Villaviciosa de la localidad abulense de Solosancho ha acogido este martes el gran evento provincial del programa AceleraPyme Rural, una cita en la que se ha puesto de relieve la importancia de la digitalización para garantizar el futuro de las empresas del medio rural y, con ello, la vida en los pueblos.

El vicepresidente de la Diputación de Ávila, Jesús Martín, ha subrayado que la digitalización "es imprescindible para el buen funcionamiento de las empresas del siglo XXI" y que las administraciones tienen "la obligación de estar a su lado, de dotarlos de recursos suficientes para que sean más competitivas".

Martín ha recalcado que en el medio rural existe "una obligación doble de que las empresas crezcan, se mantengan y creen empleo, porque de ello depende que en los pueblos haya vida" y se consiga evitar la despoblación que tanto preocupa actualmente.

En el encuentro se ha dado cita más de medio centenar de alcaldes de la provincia de Ávila junto a empresas y asociaciones del territorio abulense.

El diputado de Asuntos Europeos, Energía y Turismo, Armando García Cuenca, ha puesto el foco en que la jornada demuestra la implicación de los municipios abulenses con la modernización del tejido empresarial.

"Hoy estamos globalizados y tenemos que ser los mejores para poder ofrecer y ofertar un producto de calidad, y para ello no hay otra opción que pasar por la digitalización de todos nuestros negocios y ponerlos al día", ha defendido.

UNIDAD DE ACCIÓN

Por su parte, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández Herrero, ha destacado que los objetivos del programa "se consiguen siempre mejor juntos, haciendo provincia y fijando claramente esos objetivos desde una perspectiva endógena".

Además, ha recordado que la Junta mantiene medidas de apoyo específicas para las empresas con ayudas de hasta el 35 por ciento para las pequeñas y del 25 para las medianas, además de respaldo financiero.

Hernández ha asegurado que la presencia de la Junta en un foro como este es "una muestra de disposición para poder caminar juntos, poder trabajar juntos y que se beneficie Ávila, se beneficien los abulenses".

El evento ha incluido la exposición de experiencias de empresas que ya están trabajando en el medio rural con soluciones digitales y ha servido para reafirmar el compromiso común de Diputación y Junta en el impulso de la competitividad y la innovación en los pueblos de la provincia.