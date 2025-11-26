Éstas son las 19 Estrellas Michelin de 2026 en Castilla y León

Guía Michelin 2026. - GALA GUÍA MICHELIN

VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León cuenta con 19 restaurantes con una Estrella Michelin en la Guía de esta firma para 2026, uno menos que en la edición de 2025 tras el ya anunciado cierre del restaurante Baluarte, en Soria, que se traslada al municipio de Vinuesa, en la misma provincia.

Las conocidas distinciones del ámbito gastronómico se dieron a conocer este martes en una gala celebrada en Málaga.

De esta manera, Soria se queda por ahora con una sola Estrella Michelin, mientras que Ávila, con una; Burgos, con cuatro; León, con tres; Salamanca, con dos; Valladolid, con seis; y Zamora, con dos; mantienen sus distinciones.

En la provincia de Ávila, el restaurante 'Barro', regentado por Carlos Casillas en la capital es el único con esta distinción, después de su entrada en la Guía Michelin en 2024.

En la provincia de Burgos figuran las mismas cuatro 'estrellas Michelin' que en la última edición de la Guía. Dos de los restaurantes están en la capital: 'Cobo Evolución', uno de los negocios del chef Miguel Cobo; y el restaurante 'Ricardo Temiño'. En Miranda de Ebro están las otras dos referencias: 'Erre de Roca' y 'Alejandro Serrano'.

La provincia leonesa cuenta con tres 'estrellas', de las cuales están en la capital 'Cocinandos', ya con más de 15 años de presencia continuada en esta, y 'Pablo'; mientras que en Ponferrada se encuentra 'Mu Na'.

Salamanca cuenta con dos restaurantes con una Estrella Michelin en la capital: 'Víctor Gutiérrez' y 'En la Parra'.

Valladolid sigue como la provincia con más referencias en la lista de 'estrellas', de las cuales dos están en la capital: 'Trigo' y 'Alquimia Laboratorio'. Además figuran 'La Botica de Matapozuelos', en la localidad del mismo nombre; 'Ambivium', en las bodegas Pago de Carraovejas de Peñafiel; 'Taller Arzuaga', en las instalaciones de las bodegas del mismo nombre en Sardón de Duero; y 'Refectorio', en Abadía Retuerta (Quintanilla de Onésimo).

Finalmente, Zamora cuenta con dos estrellas, ambas en municipios de la provincia: 'Lera' en Castroverde de Campos; y 'El Ermitaño', en Benavente.

Por otra parte, en la edición de 2026 se ha sumado en Salamanca un nuevo establecimiento con el sello 'Bib Gourmand', que identifica restaurantes con "la mejor relación calidad/precio". Se trata del 'Bambú'.