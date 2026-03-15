El sondeo de CyLTV y El Mundo da 31-35 escaños a PP, 26-28 a PSOE, 13-17 a Vox, 3-4 a UPL, 1-2 a Soria YA- SIGMA PARA CYLTV Y EL MUNDO

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sondeo de Sigma para CyLTV y El Mundo arroja unos resultados en los que el PP conseguiría entre los 31 escaños que tiene en la actualidad y los 35; mientras que el PSOE se movería entre los 26 y los 28, que son los que tiene ahora mismo, y Vox entre los 13 y los 17.

Asímismo, UPL lograría entre los tres escaños que tiene ahora y cuatro, mientras que ¡Soria YA! pasaría de los tres a lograr uno o dos procuradores, mientras que Por Ávila pasará de tres a cero o uno, al igual que IU-Sumar-VE, que se movería entre cero y uno.