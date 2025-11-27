Sordo rechaza que la legislatura esté agotada y pide "ejecutar palancas" para reforzar servicios públicos y vivienda

Unai Sordo, durante la atención a los medios. - CCOO

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario federal de CCOO, Unai Sordo, ha rechazado que la legislatura actual esté "agotada" y reclama al Gobierno "ejecutar palancas económicas importantes" para "reforzar servicios públicos y vivienda".

En declaraciones después de participar en el congreso 'El Diálogo Social en un mundo en transición' de la Universidad de Valladolid (UVA), el líder sindical ha recordado que ya avisaron al inicio de la legislatura que había "mayoría de investigación, pero no progresista", como, a su juicio, se ha constatado en la votación sobre el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral.

"Somos conscientes de que en este momento las normas de carácter progresista que favorezcan a las mayorías sociales, como las que podemos plantear los sindicatos, tienen un recorrido incierto en el Congreso y creo que no es bueno engañarse a este respecto", ha argumentado para, no obstante, rechazar que la legislatura esté agotada.

De ahí que haya apostado porque el Gobierno ejecute "un montón de recursos públicos, haya presupuestos o prórroga", además de los "26.000 millones" de fondos europeos pendientes.

"Estamos en récords históricos de empleo, pero el gobierno para poder dar recorrido a la legislatura tiene que empeñarse, en mi opinión, en dos elementos muy claves. El refuerzo de los servicios públicos y la política de vivienda", ha abundado.

Al hilo de estas palabras, ha insistido en que se pueden hacer "cosas" como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, para advertir de que la "partida" que deben jugar los sindicatos sea "la negociación colectiva".

"Por tanto, en términos políticos, la legislatura está muy difícil. Sacar adelante unos presupuestos generales del Estado en este momento no parece muy factible, pero la existencia de palancas económicas muy potentes permiten hacer política, no desde la aprobación masiva de leyes, seguramente, pero sí desde la ejecución de fondos y de recursos, que creo que para la vida de los ciudadanos son tan importantes como las leyes", ha zanjado.