Sordo señala que el calor es un riesgo laboral y avisa a Ayuntamientos de su responsabilidad al externalizar servicios

VALLADOLID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que el calor es "un riesgo laboral" y ha advertido de la "responsabilidad" que tienen los ayuntamiento a la hora de subcontratar servicios "principales".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, minutos antes de participar en Valladolid la conferencia del historiador Steven Forti dentro del programa 'Desenmascarando a la extrema derecha' organizado por CCOO Castilla y León.

Sordo, a preguntas por los periodistas por la muerte reciente de un operario del servicio de limpieza en Madrid debido a un golpe de calor. ha aclarado que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece "claramente" que son las empresas las que tienen que tomar "medidas para eliminar los riesgos laborales". "Y es evidente que el impacto del calor en la naturaleza humana cuando llega a según qué temperaturas es un riesgo, como dramáticamente estamos comprobando en estos últimos días", ha añadido.

De ahí que haya insistido en que las empresas, con esta ola de calor, deben "tomar medidas", "sobre horarios de trabajo o sobre lo que sea", para evitar que los trabajadores corran riesgos "de enfermedades graves o incluso de la muerte".

Por otra parte, ha advertido a los ayuntamiento de que no dejan de tener "responsabilidades" cuando externalizan una actividad. "Un ayuntamiento cuando externaliza una actividad principal, y la limpieza viaria es una actividad principal de un ayuntamiento, tiene responsabilidades sobre las condiciones en las que se presta ese servicio. Y un trabajador de 62 años no puede estar a las tres de la tarde con cuarenta y tantos grados en una calle de Madrid, donde la temperatura real por efecto de los aires acondicionados seguramente no está lejos de los cincuenta grados y las medidas las tiene que tomar la empresa de prevención. Pero quien tiene que velar también para que se tomen esas medidas es el responsable último de haber subcontratado esa actividad", ha apuntado.

Por último, ha recordado que uno de los elementos cuando se externaliza una actividad para decidir a qué empresa se le concede "es el precio". "Lo venimos diciendo desde el sindicato desde hace décadas que eso tiene consecuencias en la salud. La precariedad es la que mata y la que nos lleva a estos dramas que no se pueden volver a repetir", ha concluido.