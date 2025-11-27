Sordo, sobre Telefónica: "No se entendería que con ese músculo financiero plantee un ERE con consecuencias traumáticas"

Unai Sordo y Ana Fernández de los Muros, antes de participar en las jornadas de la UVA. - CCOO

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido que "no se entendería" que una empresa como Telefónica "con ese músculo financiero" planteara un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) "que tenga consecuencias traumáticas".

La afectación del ERE para Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+ propuesto por la compañía se sitúa, una vez constituidas todas las mesas de negociación, en un total 6.088 personas, lo que supone el 35,3 por ciento de la plantilla total de las filiales implicadas en el proceso.

Sordo ha recordado que Telefónica cuenta "con el marco legal" para presentar este expediente al no estar "prohibido" que empresas con beneficios puedan recurrir a esta medida. "Los sindicatos lo que tratamos de hacer es paliar sus consecuencias para garantizar que las personas afectadas no se ven desposeídas de un puesto de trabajo y o una protección social hasta su jubilación", ha abundado.

En este sentido, ha advertido de que "no se explicaría" que una empresa con ese "músculo financiero" planteara un ERE con "consecuencias traumáticas para la gente". "Estoy convencido de que vamos a poder cerrar esas medidas a favor de los trabajadores y garantizar sus derechos", ha concluido.