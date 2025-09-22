Soria acogerá el ciclo de conferencias de Nostra et Mundi sobre patrimonio cultural disperso de CyL

SORIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Soria acogerá este viernes, 26 de septiembre, el ciclo de conferencias sobre el patrimonio cultural disperso de la Comunidad, enmarcadas dentro de Nostra et Mundi, un proyecto auspiciado por la Fundación de Castilla y León.

El encuentro, de acceso libre y abierto al público general, se celebrará a las 19.00 horas en el Centro Cultural Gaya Nuño, ubicado en la plaza Mujeres de la capital soriana, según ha informado, en un comunicado recogido por Europa Press, la entidad presidida por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y dirigida por Juan Zapatero.

Organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Soria y con la Fundación Godofredo Garabito Gregorio, contará con la participación del ex director del Museo Numantino, Elías Terés Navarro, quien impartirá una conferencia sobre la 'Venta y dispersión de las pinturas murales de San Baudelio de Berlanga'.

Asimismo, la profesora de la Universidad Complutense de Madrid Raquel Liceras dará una charla sobre 'Numancia, Schulten y las piezas arqueológicas que viajaron a Alemania'.

Esta jornada forma parte del ciclo que, bajo el nombre común de 'Memoria del patrimonio ausente', se lleva a cabo en las nueve provincias de la Comunidad.

NOSTRA ET MUNDI

Nostra et Mundi es un proyecto que tiene como objetivo promover el conocimiento del patrimonio de Castilla y León fuera de sus fronteras, para lo que busca generar alianzas y oportunidades culturales, a la vez que se difunde y reconoce este patrimonio como parte integral de la memoria cultural de la Comunidad.

El director de la Fundación de Castilla y León, Juan Zapatero Gómez Pallete, ha destacado la calidad del patrimonio cultural de la Comunidad: "Nuestro patrimonio cultural tiene una calidad extraordinaria, hasta el punto de que está presente en algunos de los más prestigiosos museos del mundo".

"Con Nostra et Mundi, queremos que todas estas obras que, por diferentes motivos, se encuentran fuera de España, sean reconocidas allí donde están por la Comunidad que le dio origen y potenciar, a partir del proyecto, la marca Castilla y León", ha aseverado.

Por su parte, la coordinadora académica del proyecto, María José Ruiz, ha subrayado la importancia de establecer pautas académicas que permitan recopilar un "repertorio exhaustivo" de las obras que forman parte del acervo cultural de Castilla y León y que hoy se preservan en diversas instituciones internacionales.

"Nos interesa mostrar cuáles son estas obras, de dónde proceden, pero también dar a conocer la historia que hay detrás de cada una de ellas. En definitiva, conocer las circunstancias que motivan su presencia actual en contextos tan alejados de su emplazamiento original", ha explicado.

Nostra et Mundi cuenta con el respaldo de prestigiosos socios académicos y culturales, como la Universidad de Valladolid, la Universidad de Burgos, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Patrimonio Global y la Fundación Godofredo Garabito Gregorio.

Además, el proyecto tiene la intención de ampliar su red de colaboradores, incorporando a otras entidades y universidades públicas y privadas de la Comunidad, con el objetivo de consolidar un esfuerzo común por la conservación del patrimonio cultural de Castilla y León, tanto a nivel nacional como internacional.

El proyecto también busca una implicación activa de la ciudadanía. La web cuenta con un foro que actúa como lugar de encuentro donde quienes lo deseen pueden aportar información, experiencias, dudas u opiniones sobre temas directamente relacionados con las ideas clave del proyecto, para continuar enriqueciendo el conocimiento colectivo sobre la herencia cultural de la Comunidad.