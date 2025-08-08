Soria dispondrá de seis nuevas viviendas para alquiler social a través del Programa Rehabitare

Un momento de la firma del convenio con ayuntamientos de la provincia. - EUROPA PRESS

SORIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha firmado en Barriomartín (Soria) un total de seis convenios con otros tantos municipios de la provincia, dentro del Programa Rehabitare para la recuperación de edificios públicos, a los que se dota de un nuevo uso como vivienda.

Con este nuevo convenio, firmados por los municipios de Alconaba, Fuentearmegil, Muriel de la Fuente, Oncala, Pozalmuro y La Póveda de Soria, ha pasado de 88 viviendas de este tipo a 300 desde 2021.

Suárez-Quiñones, que ha estado acompañado por la delegada de la Junta, Yolanda de Gregorio, y el presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha subrayado los "buenos datos" que ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística, según los cuales Castilla y León ha ganado un total de 13.300 habitantes en el último año, entre julio de 2024 y julio de 2025 para superar de nuevo los 2,4 millones de personas.

Suárez-Quiñones ha explicado que una parte de este "éxito" se encuentra en este Programa Rehabitare, nacido en 2009 y reactivado en 2015. Se han restaurado ya 635 viviendas en la comunidad, de las cuales 65 están en Soria. El consejero confía en llegar a un total de 700 en esta legislatura.

El triple objetivo de este programa es la rehabilitación del patrimonio de los pueblos, en muchos casos en mal estado; la ampliación de la oferta de alquiler social para contribuir a este aumento de la población, sobre todo entre los jóvenes y en el medio rural; y la dinamización de la economía local, ya que el Programa Rehabitare supone un total de 44 millones este año en la comunidad autónoma.

Suárez-Quiñonez ha informado en Barriomartín de una nueva línea de ayudas para proyectos de hasta 100.000 euros en pequeñas localidades.