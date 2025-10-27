Soria Gastronómica posiciona a Castilla y León como referente mundial en micología vinculada a la cocina y al turismo

SORIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El IX Congreso Soria Gastronómica posiciona a la comunidad de Castilla y León como referente a nivel mundial en la micología vinculada a la cocina y también al turismo.

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha asistido este lunes al IX Congreso Internacional de Cocina y Turismo Micológico, 'Soria Gastronómica', que se está celebrando bajo el lema 'Del monte a la vanguardia'.

El congreso convierte a la ciudad y provincia en punto de encuentro mundial para los amantes de la micología, en sus diferentes vertientes, desde el punto de vista culinario, turístico y de innovación.

Sancho ha tenido la oportunidad de conocer y saludar a la chef Marsia Taha Mohamed Sala, reconocida como la mejor chef de América Latina 2024, quien ha ofrecido una ponencia sobra la 'Cocina amazónica en Arami y su implementación con hongos y cianobacterias' en La Paz, Bolivia.

La viceconsejera ha destacado "la importancia de este congreso y de su celebración en Castilla y León, que sitúa a la Comunidad como líder mundial en turismo gastronómico especializado y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en un ejemplo de cómo unir ciencia, cocina, sostenibilidad y desarrollo rural".

En este sentido, ha recordado que "la micología en Castilla y León no solo es naturaleza, sino que también es innovación, investigación, gastronomía y economía local, capaz de generar actividad económica, empleo y prestigio internacional", como se está demostrando en este congreso.

POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL

Sancho ha incidido "en el posicionamiento internacional de Castilla y León en esta materia, con una apuesta por los mejores, como los que se han reunido en Soria estos días, con expertos y chefs de siete países".

Así, habrá cocineros de Japón, India, Francia, Nueva Zelanda, Bolivia, Canadá y España, "lo que demuestra el alcance internacional del proyecto". A ellos se suman, además, los periodistas internacionales que están cubriendo el congreso, especializados en gastronomía y procedentes de once países: China, Polonia, Suecia, Irlanda, Chequia, Alemania, Noruega, Italia, Dinamarca, India y España, Periodistas que llevan varios días realizando un viaje por la provincia de Soria, para conocer sus recursos turísticos asociados a la micología y el micoturismo.

El IX Congreso Internacional de Cocina y Turismo Micológico se está celebrando en Soria con la participación final de 14 cocineros españoles e internacionales de reconocido prestigio, así como expertos en cocina y turismo micológico.

Entre las ponencias gastronómicas más destacadas sobresale la de Marsia Taha Mohamed Sala (Bolivia), mejor chef femenina de América Latina 2024. También la de Igor Zalakain y Cynthia Yaber, del restaurante Arzak (tres estrellas Michelín) o las que se van a desarrollar el martes 28, con la participación de Samy Benabed, de Canadá, estrella verde Michelin; Benito Gómez, del restaurante El Bardal en Ronda (Málaga) con dos estrellas Michelin o la de Juanjo Losada, del restaurante Pablo, en León, con una estrella Michelin.

Además, se celebrarán diferentes talleres como el de 'Cocina de la India y setas' con Satish Sridhar, Manon Gingold y Naveen Patwal o el de 'Cocina micológica de La Raya' con Mar Marcos del restaurante España, en Fermoselle (Zamora) y el taller de 'Cocina de las setas en el restaurante El Tilo de Vallecas (Soria)' con Carlos y Alba de Pablos.

El Congreso 'Soria Gastronómica' apuesta por abrirse a la ciudadanía y a la ciudad de Soria, con la celebración de talleres y mesas redondas en el Convento de Santa Clara, en el Centro Cívico Bécquer y en el Mercado Municipal, y que complementan a la programación oficial de ponencias y presentaciones en el Aula Magna Tirso de Molina.

La programación que permite la convivencia de chefs locales y regionales, de Ávila, León, Zamora y Soria, con chefs y expertos de América, Asia y Oceanía, que están aportando sus conocimientos de la cocina internacional, así como los nuevos avances en materia de micocultura forestal.

El congreso 'Soria Gastronómica' está organizado por la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, Diputación Provincial de Soria, el CSIC y el Instituto Micológico Europeo, además de diferentes instituciones y empresas privadas que colaboran en su desarrollo.