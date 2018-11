Soria recuerda la obra de Bécquer en una noche terrorífica

Publicado 31/10/2018 8:12:32 CET

La capital soriana se vestirá de negro este 1 de noviembre para recordar la obra del poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer, autor de la leyenda 'El Monte de las Ánimas' que narra una terrorífica historia de un joven llamado Alonso y de su prima Beatriz en la noche de Todos los Santos en los tiempos del medievo.

Este relato del escritor, que forma parte de una serie sobre Soria, cuenta la historia de Alonso, un joven heredero de un condado de la zona que pierde la vida devorado por unos lobos al tratar de complacer a su amada, su prima Beatriz, que le pidió que recuperase una banda azul de su atuendo que había perdido precisamente en el Monte de las Ánimas.

Para rememorar esta leyenda del escritor romántico, estrechamente vinculado con Soria tras desposarte con Casta Esteban, natural de Torrubia, la capital celebra la Noche de Difuntos (del 1 al 2 de noviembre) con la lectura de algunos de los principales párrafos de una leyenda considerada por muchos como "el mejor cuento de terror de la literatura castellana".

"....La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas; su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria....", comienza la afamada leyenda, la número 15 del autor sevillano.

Uno de los momentos más mágicos de esta velada del primer día de noviembre tiene lugar a los pies del Monte de las Ánimas y del río Duero, en el puente de piedra, punto hasta donde llega una procesión popular iluminada por velas y al calor del fuego de candiles y antorchas que concluye con la suelta de farolillos de papel con palabras de la leyenda.

Música en directo y pirotécnica acompañan también un tétrico pasacalles integrado por títeres gigantes, estandartes medievales, monjes templarios, esqueletos y otros espectros nocturnos que recrea el ambiente frío y misterioso de esta Noche de Difuntos en la ciudad histórica.

Según afirman desde Turismo de Soria, se trata de un evento artístico y literario, original y único que se ha convertido en referencia y reclamo turístico a nivel nacional.

Con motivo de esta rememoración Soria ha celebrado este año la 32 edición del Festival de las Ánimas con actuaciones, lecturas y relatos cortos de terror en las Ruinas de San Nicolás. 'Aceite de Perro', de Ambrose Bierce; 'Superviviente', de Stephen King; 'El corazón delator', de Edgar Allan Poe; 'La cosa maldita', de Ambrose Bierce, y 'El extraño', de Howard Phillips Lovecraft, y 'El corazón perdido', de Emilia Pardo Bazán, y 'La tierra de Alvargonzález', verso de Antonio Machado, han conformado el programa de este año que concluye este 1 de noviembre con la lectura de 'El Monte de las Ánimas' a cargo de Xavi Fernández, voz habitual de Simon Baker (El mentalista), y de otros muchos actores, como James Caviezel o Mark Ruffalo, entre otros.