Soria recuerda a los primeros amnistiados políticos, días después de la muerte de Franco - EUROPA PRESS

SORIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras, la Fundación 1 de Mayo y el Ayuntamiento de Soria han inaugurado este sábado en el Espacio Santa Clara la exposición sobre la amnistía a los primeros presos políticos tras la muerte de Franco, amnistía que se produjo apenas unos días después de aquel 20 de noviembre de 1975, y que fue un avance de la Ley General de Amnistía que tardó dos años en llegar, el 15 de octubre de 1977.

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, han participado en este acto en el que también ha intervenido el hijo de Marcelino Camacho, Marcel Camacho, y el alcalde de Soria, Carlos Martínez.

Sordo ha recordado que la llegada de la democracia no se produjo tan solo por el deseo de una élite de ofrecérsela al pueblo, sino gracias a los movimientos de resistencia y reivindicación ciudadana de la clase trabajadora, vertebrada en torno a Comisiones Obreras y otras organizaciones, sin dejar de reconocer la importancia de la altura de miras de varios políticos de la época.

Para Sordo, la libertad se consiguió entonces porque hubo "manifestaciones, huelgas, encarcelados, represaliados, asesinados y despedidos de sus centros de trabajo".

El secretario general considera que el movimiento de la parte más consciente de la clase trabajadora permitió conseguir que no hubiera una continuación del régimen franquista tras la muerte de Franco.

El hijo del soriano Marcelino Camacho, Marcel Camacho, se sigue emocionando 50 años después de la amnistía de su padre. El telegrama que llegó a la cárcel de Carabanchel para informar de dicha amnistía es uno de los numerosos elementos que pueden verse en esta exposición.

Camacho ha explicado a los medios que en aquella época, a los presos políticos que estaban en las cárceles, se sumaba el sufrimiento de todas sus mujeres y las familias que se quedaban en su casa mientras los luchadores por la libertad estaban presos debido a sus ideas.

Enrique Santiago, por su parte, ha destacado su "alegría" por estar en el homenaje a "Marcelino Camacho, uno de los padres de la democracia y miembro del Partido Comunista", y piensa que es necesario que todos estos esfuerzos y represalias se reconozcan.

Ha explicado que presos como Camacho fueron víctima de trabajos forzados cuando estuvieron en Toledo, en lo que es la actual Academia de Infantería, y ahora mismo no hay ni una sola placa que lo recuerde.

Santiago piensa que sobre todo los jóvenes de hoy en día deben saber que la democracia fue algo "realmente difícil de conseguir, por lo que es necesaria luchar por mantenerla porque es más fácil perderla que alcanzarla".

Por último, el anfitrión de la muestra, Carlos Martínez, ha agradecido a Comisiones Obreras la elección de Soria para montar esta exposición.

Martínez ha señelado que esta muestra coincide con la semana de la conmemoración del 25-N, por lo que ha destacado el papel de la mujer como doble sufridora, como víctima política y del machismo. El alcalde y secretario autonómico del PSOE piensa que estas exposiciones son importantes para que la escritura de la historia.