Soria y Vigo estrechan lazos para compartir experiencias y explorar proyectos extrapolables a la capital soriana

SORIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Soria, Javier Antón, ha mantenido una jornada de trabajo en Vigo con el objetivo de conocer de primera mano iniciativas impulsadas por el consistorio de dicha ciudad que puedan ser útiles y extrapolables a la capital soriana.

En la reunión, el máximo dirigente municipal y la concejala Yolanda Santos han intercambiado impresiones con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y con la senadora y edil Carmela Silva sobre políticas municipales, desarrollo urbano, proyectos estratégicos y modelos de gestión que han contribuido a la transformación de la ciudad gallega.

La visita se enmarca en la voluntad del Ayuntamiento de Soria de aprender de otras administraciones locales que han acometido proyectos de "gran impacto" en ámbitos como la movilidad, la regeneración urbana, la modernización de servicios públicos, la planificación de espacios estratégicos o la captación de oportunidades para el desarrollo económico y social, según ha destacado el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Desde esta perspectiva, el encuentro ha permitido establecer un diálogo "útil y constructivo" sobre experiencias que, adaptadas a la realidad soriana, pueden contribuir a fortalecer la acción municipal en la capital.

Durante la reunión, los representantes sorianos han puesto el acento en la importancia de compartir conocimientos entre ciudades que, aunque con dimensiones y contextos distintos, afrontan retos comunes en materia de crecimiento, competitividad, cohesión territorial y mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

El Consistorio de la capital soriana ha destacado que Vigo constituye un referente en la puesta en marcha de proyectos ambiciosos y en la capacidad de impulsar iniciativas con una visión de ciudad moderna, dinámica y abierta, una experiencia que Soria considera "valiosa para avanzar en su propia hoja de ruta".