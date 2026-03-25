Soria ¡YA! acudirá a la reunión con Fernández Mañueco "sin apenas expectativas"

Los procuradores electos Soria ¡YA! José Ángel Ceña y Juan Antonio Palomar. - EUROPA PRESS

SORIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Soria ¡YA! se reunirá mañana con el presidente del PP en Castilla y León y jefe del Ejecutivo en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, "sin apenas expectativas" de llegar a algún acuerdo de cara al próximo pleno de investidura.

José Ángel Ceña y Juan Antonio Palomar han sido los responsables de Soria ¡YA! que han analizado las perspectivas de la reunión que celebrarán este jueves con Fernández Mañueco de cara a la gobernabilidad de la próxima legislatura.

Ceña ha señalado que su partido acudirá siempre que sea convocado, ya que su objetivo es "solucionar" los problemas estructurales de la provincia de Soria.

No obstante, reconoce que ha mantenido varias reuniones con Mañueco y siempre ha salido decepcionado, por lo que en una cita "sin orden del día" lamenta que pueda ser un simple "paripé".

El representante de Soria ¡YA! cree que no habrá movilizaciones para conformar gobierno hasta que finalice el plazo en Extremadura el 3 de mayo. En el caso de Castilla y León, como ha recordado Ceña, dependerá de un pacto del PP con Vox "o bien con el PSOE", ya que "quizá la ciudadanía lo que demanda es un pacto entre los dos partidos para alejar a la extrema derecha".

PROBLEMAS DE SORIA

En cualquier caso, ha advertido de que buscarán "en esos pactos la solución de las necesidades de Soria, que se tengan en cuenta" y ha afirmado que "los otros cuatro procuradores sorianos no lo harán, votarán lo que les digan sus jefes".

Ceña considera que la gobernabilidad regional depende de Madrid, de lo que decidan Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo, lejos de los intereses sorianos, mientras que Soria ¡YA! hablará "de cosas concretas, de despoblación, infraestructuras, sanidad... No de dar el voto a cambio de nada".

Por otra parte, Ceña destaca que los partidos minoritarios todavía pueden ser importante en la configuración de la presidencia de las Cortes si esta se negocia sin que haya aún acuerdo entre Vox y PP, tal y como ha ocurrido en otras comunidades.