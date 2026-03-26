Soria ¡Ya! avisa al PP de que no dará "un voto ni una abstención a cambio de nada" y exige la Ley de Despoblación

1073101.1.260.149.20260326133450 El presidente del PP se Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reúne con representantes de Soria Ya. - CLAUDIA ALBA/EUROPA PRESS

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El procurador electo de Soria ¡Ya! en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, ha asegurado este miércoles que su formación no otorgará "un voto ni una abstención a cambio de nada" al PP para facilitar la gobernabilidad de la Comunidad y ha condicionado cualquier posible apoyo a compromisos concretos en materia de sanidad, infraestructuras y una Ley contra la Despoblación.

Tras mantener una reunión de casi una hora y media con el presidente en funciones de la Junta y del PP autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, el representante soriano ha detallado que sus exigencias pasan por la aprobación de una Ley de medidas contra la despoblación y la puesta en marcha de ayudas al funcionamiento para autónomos y empresas.

A esto ha sumado un "compromiso claro" con la sanidad de la provincia, la cobertura de vacantes sanitarias y el impulso a las infraestructuras de carreteras pendientes.

Ceña ha trasladado a Mañueco su "decepción profunda" ante lo que considera un "teatrillo" político, al afirmar que el futuro de Castilla y León se decidirá en las sedes de los partidos en Madrid por dirigentes que "no saben ni dónde están pisando" cuando visitan Soria. En este sentido, ha manifestado que el acuerdo de gobierno dependerá de las direcciones nacionales de PP y Vox en el marco de una estrategia de "tarifa plana" para diversas comunidades autónomas.

Pese a calificar la reunión de "cordial", el portavoz de Soria ¡Ya! ha precisado que no se ha llegado a ningún acuerdo ni pacto, limitándose a constatar la existencia de un "canal de comunicación" similar al de la legislatura anterior.

Finalmente, en cuanto a la composición de la Mesa de las Cortes, ha señalado que, de momento, "nadie ha movido ficha" ni les ha llamado para entablar una negociación real. "Los números probablemente favorezcan que una participación de los cinco miembros del Grupo Mixto puedan influir, pero de momento nadie ha movido ficha, nadie nos ha llamado para negociar realmente de esto, está todo en el aire", ha zanjado.