Soria ¡Ya! califica de 'dedazo' de Carlos Martínez la elección de Javier Antón como alcalde de Soria

Los integraantes de la formación soriana. - SORIA ¡YA!

SORIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Soria ¡YA! ha calificado la decisión de la sucesión de Carlos Martínez como "poco democrática" al designar al candidato número 15, Javier Antón, dentro de una lista de 21.

Los sorianistas califican de 'dedazo' dicha decisión y según el presidente del partido, Juan Antonio Palomar, se pregunta "¿por qué no es uno de los once concejales electos?" el elegido como alcalde en sustitución de Martínez,

"Esto no es lo que los sorianos votaron. Para nada. Se trata de un candidato no elegido por la ciudadanía", ha afirmado Palomar, quien se ha cuestionado "¿cuáles son los motivos para optar por una persona que lleva diez años desconectada de la política municipal de Soria?", que además ha provocado la renuncia al acta de concejal de la persona a la que le tocaría en la lista, Antonia Dulce.

Asimismo, esta formación considera que se ha privado al derecho a ser alcalde a los otros once concejales del grupo socialista.

Soria ¡YA! ha señalado, sobre este tipo de selecciones, que fue el líder socialista Felipe González el que dijo que "Los partidos no pueden convertirse en estructuras cerradas donde todo se decide arriba".

La plataforma ha criticado que va a ser alcalde de la capital de Soria alguien a quien los sorianos "no han votado". al tiempo que ha recordado que el PSOE siempre "defiende la igualdad de género y sin embargo parece que solo les sirve para eslogan de su camiseta".

Por todo ello, Soria ¡YA! ha señalado que alguien del grupo municipal socialista debería dar explicaciones.