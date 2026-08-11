Soria ¡YA! exige a la Junta incluir a Barcones en las ayudas de afectados por las llamas

Carlos Vallejo, portavoz de la formación. - SORIA ¡YA!

SORIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Soria ¡YA! ha reclamado a la Junta la inclusión "inmediata" de Barcones en la relación de localidades con derecho a las ayudas extraordinarias aprobadas para las personas evacuadas por los incendios forestales del verano de 2026, así como para los agricultores que han participado en las labores de prevención.

El portavoz de la agrupación, Carlos Vallejo, ha asegurado que la situación resulta "tan incomprensible como injusta" y ha recordado que el Acuerdo de la Junta establece una ayuda compensatoria de 500 euros para las familias empadronadas en las localidades afectadas que hayan sido desalojadas. Asimismo, ha precisado que el texto dispone que la Vicepresidencia Segunda determinará las poblaciones evacuadas, situación que ocurrió en Barcones.

En este sentido, Vallejo ha remarcado que el desalojo no fue una decisión municipal ni una recomendación informal, sino una orden directa del Cecopi, órgano de emergencia presidido por la propia delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio. Por ello, ha criticado que la localidad no aparezca en la lista inicial del 30 de julio ni en la ampliación del 4 de agosto, que incorporó a nuevos municipios de Ávila, León, Segovia y Zamora.

Por otro lado, la formación ha censurado que la administración autonómica haya dejado fuera de las ayudas a los agricultores del sur de la provincia que utilizaron sus propios tractores para labrar fincas colindantes y evitar la propagación del fuego procedente de Guadalajara.

Vallejo ha denunciado que estos profesionales han asumido el coste del gasóleo de su propio bolsillo sin que se haya previsto su inclusión entre los beneficiarios.

Por todo ello, desde Soria ¡YA! han exigido a la Junta que rectifique "de inmediato" y modifique la resolución para incorporar a Barcones. Según han concluido, no hacerlo supondría "castigar" a los vecinos que cumplieron las órdenes de Protección Civil y "generar una diferencia de trato injustificable" respecto a otras localidades de la Comunidad.