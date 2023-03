Soria 'Ya' lamenta la ausencia de la Junta en la final de la Copa del Rey de Voleibol que ganó Río Duero soria

VALLADOLID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La procuradora de Soria ¡Ya!, Leila Vanessa García Macarrón, ha lamentado la ausencia de representantes de la Junta de Castilla y León en la final de la Copa del Rey de Voleibol celebrada en la capital soriana que ganó precisamente el club Río Duero.

"Ninguno en la final de la Copa del Rey de Voleibol, ¿cómo se explica esta ausencia?, se ha preguntado la procuradora soriana quien, tras insistir en que un equipo de la Comunidad había llegado a la final, ha afeado la ausencia en este partido del consejero de Cultura y Deporte, Gonzalo Santonja, o de alguno de los integrantes del departamento que gestiona Vox, como el director general de Deportes.

"Ni la consejera de Educación --Rocío Lucas-- que es soriana", ha lamentado también para ironizar sobre que si hubiese sido otro evento deportivo habría habido presencia de representantes del Gobierno autonómico "aunque se hubiera tenido que volar a París", en alusión a la presencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la final de la Champions de mayo de 2022 que ganó el Real Madrid. "Pero está lejos y era un domingo a las 5 de la tarde. Para ustedes Soria siempre está lejos y la Junta cada vez está más lejos de Soria", ha sentenciado García Macarrón.

"Esté o no esté físicamente estoy allí, trabajando por ese éxito", ha respondido Gonzalo Santonja que ha aclarado a la procuradora soriana que el apoyo al deporte no se consigue sólo con fotos y ha asegurado que desde que tomó posesión como consejero de Cultura y Deporte ha estado en Soria en cerca de 20 ocasiones "con fotos y sin fotos". "Para mi no está lejos", ha respondido a la procuradora soriana y ha pedido "eficacia, pragmatismo e imaginación".

El consejero de Cultura ha parafraseado a Pablo Neruda y la obra 'La realidad y el deseo' para apelar al "pragmatismo" y a la "eficacia" al mismo tiempo que se ha mostrado abierto a todas las sugerencias, también de los procuradores sorianos que han reprochado por su parte los "anuncios" y las "pocas concreciones" de los mismos por parte del Gobierno autonómico al que la soriana ha pedido una firme apuesta por llevar eventos deportivos a la provincia de Soria y por pasar del papel en el programa 'Soria paraíso del deporte', "ambicioso sobre el papel pero en el que no se ha hecho nada más".