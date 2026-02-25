Soria ¡YA! pide mejoras en los comedores y en el transporte escolar tras reunirse con Fedampa

Reunión de Soria ¡YA! Con la Federación de AMPAS de centros de educación pública no universitaria de Soria - SORIA ¡YA!

SORIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

¡YA! ha pedido mejoras en los comedores y en el transporte escolar tras la reunión de trabajo mantenida con la Federación de A.M.P.A.S de centros de educación pública no universitaria de Soria (Fedampa Soria).

El candidato de Soria ¡YA! a la Presidencia de la Junta, Ángel Ceña, ha mantenido un encuentro para analizar los principales problemas que afectan a la educación pública en la provincia.

Uno de los asuntos centrales de la reunión ha sido la diferencia de precios en los comedores escolares dentro del propio programa de la Administración autonómica.

Fedampa ha criticado que, en algunos casos, con centros situados a escasos metros y con alumnado de la misma edad que recibe el mismo menú, en escuelas infantiles de cero a tres años se abonan 45 euros mientras que en colegios donde también se imparte el primer ciclo de infantil se pagan 94 euros.

Una situación que consideran "injustificable" y que genera una "clara desigualdad" dentro de la propia red pública, según han trasladado a la formación soriana.

Soria ¡YA! ha defendido que no puede mantenerse este "agravio comparativo" y ha reclamado una revisión inmediata del sistema para unificar criterios y garantizar igualdad de trato a las familias.

La federación ha planteado también la necesidad de revisar el modelo de bilingüismo. En la provincia de Soria. Así, ha señalado que la mayoría de centros públicos de primaria no ofrecen la posibilidad de optar por enseñanza no bilingüe, a diferencia de otras provincias de Castilla y León donde sí existe esa alternativa.

INFRAESTRUCTURAS

Asimismo, la federación ha reclamado un plan integral de inversiones en infraestructuras educativas, dado que prácticamente todos los centros de infantil y primaria de la provincia requieren actuaciones.

En este sentido, han incidido en mejorar la coordinación entre ayuntamientos y Junta para evitar retrasos prolongados y actuaciones parciales que no resuelven los problemas estructurales.

Soria ¡YA! ha respaldado esta demanda y ha señalado que la inversión en educación pública no puede aplazarse año tras año sin consecuencias.