Soria ¡YA! se presentará a las elecciones municipales de 2027, "un paso estratégico" para defender la provincia

Ángel Ceña (Izda) Y Juan Antonio Palomar Durante La Rueda De Prensa. - SORIA ¡YA!

SORIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Soria ¡YA! concurrirá a las próximas elecciones municipales, que tendrán lugar en 2027, según lo han anunciado este viernes los procuradores Juan Antonio Palomar y Ángel Ceña, quienes han avanzado que es una decisión que es "un paso estratégico" para fortalecer la defensa de la provincia desde el ámbito municipal.

Juan Antonio Palomar ha señalado que se trata de "probablemente, una de las decisiones más relevantes que Soria ¡YA! ha tomado desde que decidió usar la política como herramienta de la plataforma ciudadana".

En este sentido, ha subrayado que "no es un paso menor" y que supone "una decisión estratégica que marca una nueva etapa".

El candidato de Soria ¡YA! a las Cortes ha recordado que hace tres años la formación decidió no presentarse a las municipales tras un debate y una votación internos.

CON MÁS BASES Y EXPERIENCIA.

"No teníamos experiencia política suficiente ni la base necesaria. Fue una decisión honesta y coherente en aquel momento", ha explicado Palomar, quien ha ha añadido que, en aquel momento, la organización rechazó "depender de paracaidistas o incorporar en las listas a personas sin vinculación real con los pueblos", algo que consideran contrario al modelo de política municipal que defienden.

Asimismo, Palomar ha defendido que ahora "la situación es distinta" ya que la experiencia en las Cortes de Castilla y León ha reforzado la convicción de que "tener presencia en ayuntamientos y diputaciones es clave para transformar la realidad de los municipios y mejorar las condiciones de vida de las personas".

El procurador ha recordado además que Soria ¡YA! nació "como reacción de ciudadanos ante el maltrato institucional sistemático de los gobiernos del PSOE, del PP y también del PP-Vox hacia Soria.

"Como partido de ámbito provincial, no puede aspirar a gobernar en solitario en las Cortes autonómicas o generales, pero sí puede hacerlo en ayuntamientos y en la Diputación", ha señalado Palomar.

CONSOLIDACIÓN.

Por su parte, Ángel Ceña ha definido el paso anunciado como "un reto orientado a consolidar el movimiento que representa Soria ¡YA!, ampliar su base y cambiar las políticas públicas "para transformar la realidad de la provincia".

El cabeza de lista a las elecciones autonómicas de Soria ¡YA! ha insistido en que las políticas de los partidos tradicionales como PSOE, PP y VOX "han sido negativas para Soria", principalmente porque "diseñan políticas en función de cálculos electorales" y "anteponen los intereses del partido a los intereses de Soria y de sus vecinos".

"Para cambiar esa dinámica es fundamental tener presencia institucional también en los ayuntamientos y en la Diputación", ha subrayado Ceña

15 MARZO.

Por otro lado, Ángel Ceña ha anunciado que, tras las elecciones autonómicas del 15 de marzo, comenzará el trabajo organizativo necesario para afrontar el reto municipal. "El trabajo empieza desde ya", ha afirmado Ángel Ceña.

En cuanto a futuros candidatos, ha señalado que buscarán "perfiles independientes, con compromiso acreditado", y que el método de selección se definirá en los próximos meses "para garantizar participación y transparencia.

En este sentido, Soria ¡YA! ha aclarado que no presentará listas "por presentar", sino únicamente "donde existan personas dispuestas a dar el paso de forma responsable y comprometida con su municipio".