Soria ¡YA! propone alternarse con UPL en los debates para evitar la "sobrerrepresentación" que señala la JEC

Ángel Ceña (D) Valora Junto A Miembros De Soria ¡YA! La Resolución De La Junta Electoral Central. - EUROPA PRESS

SORIA 24 FEB (EUROPA PRESS)

El candidato de Soria ¡YA a la Presidencia de la Junta, Ángel Ceña, ha propuesto alternarse en los debates con la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y evitar así la "sobrerrepresentación" que señala como motivo de exclusión la Junta Electoral Central (JEC) en su resolución.

En la puerta de los Juzgados de Soria, Ceña ha analizado el fallo del organismo y que ha seguido el criterio adoptado previamente por la Junta Electoral de Castilla y León.

El candidato ha recordado que en el anterior recurso alegaron ante la Junta Electoral Central que contaban con grupo propio, algo que recurrieron PP y Vox porque ambas formaciones "tienen miedo a hablar de Soria" y prefieren dedicarse "a lo suyo", "echarse culpas y hablar de corrupción".

Ceña ha considerado que la resolución ha dejado abierta "una ventana" y es que si fueran al debate Soria ¡YA! y UPL estarían con dos candidatos "sobrerrepresentados".

"Eso se arregla con un escrito en el que renunciamos a estar los dos en los debates ya que como hay dos, Soria ¡YA! participaría en uno y UPL en otro y no habrá sobrerrepresentación", ha resumido Ceña.

"RESTAR IMPORTANCIA A LOS SORIANOS"

Ceña ha mostrado su malestar porque la resolución se conociera antes por los medios de comunicación antes de que se notificara a su grupo, algo que ha tildado de "impresentable". "Más allá de lo que se pueda debatir jurídicamente, lo que se hace con impedir la participación en el debate es restar importancia a la voz de los sorianos y de Soria ¡YA!, que tuvo más votos que PP y PSOE juntos en las pasadas elecciones autonómicas", ha recalcado el cabeza de lista.

En este sentido, ha incidido en que, si su formación no participa en los debates, nadie defenderá "problemas" de los sorianos como la despoblación, "por lo que dejar sin voz a Soria ¡YA! es dejar sin voz a la provincia".

"No quiere dar voz a los diferentes, llevan 40 años hablando de sus cosas si afrontar los problemas de Soria y ahora que llegamos con un mensaje diferente que lleva los problemas de los sorianos se nos niega la voz", ha lamentado Ceña.

