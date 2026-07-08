Soria ¡YA! registra 18 páginas de alegaciones a la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad

Juan Antonio Palomar (izda) y Carlos Vallejo presentan alegaciones a la Zona de Bajas Emisiones de Soria . - SORIA ¡YA!

SORIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La formación Soria ¡YA! ha registrado en la mañana de este miércoles 18 páginas de alegaciones con 14 puntos concretos a la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad.

El presidente de la formación sorianista, Juan Antonio Palomar, ha manifestado que se trata de "alegaciones jurídicas, pero también de sentido común". "Parece que en el Ayuntamiento de Soria alguien ha decidido que, si todas las ciudades tienen una ZBE, Soria también tiene que tener una, aunque aquí no exista el problema que esas zonas pretenden resolver", ha criticado.

Una de las primeras cuestiones que ha puesto sobre la mesa Palomar ha sido que el Ayuntamiento combate un problema que reconoce no existe. "La ordenanza municipal y el Estudio para la implantación de la misma, que supuestamente sirve de base a la propia ordenanza, reconocen que durante doce años consecutivos Soria no ha superado los límites europeos de contaminación", ha afirmado Palomar.

El presidente de Soria ¡YA! ha recalcado, con datos, que el límite europeo de dióxido de nitrógeno es de 40 microgramos por metro cúbico cuando Soria tiene 6,5. "El de partículas en suspensión extremadamente pequeñas es de 25 microgramos por metro cúbico. Soria tiene 3,7, y el de partículas finas en suspensión de hasta 10 micrómetros es de 50 microgramos por metro cúbico, cuando Soria tiene 7,3", ha detallado. "No estamos un poco por debajo. Estamos lejísimos", ha sentenciado.

INVERSIÓN

El portavoz de la formación, Carlos Vallejo, ha recordado que el problema que pretende solucionar exactamente esta ordenanza es "una inversión de 529.000 euros, que forma parte de una subvención por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, concedida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con fondos Next Generation de la Unión Europea".

El portavoz ha señalado que se ha calculado cuánto cuestan las cámaras, pero no cuánto costará mantener toda la burocracia que viene detrás. "Quizá el único tipo de contaminación que sí va a aumentar en Soria sea la administrativa: registros, autorizaciones, recursos, incidencias, excepciones, mantenimiento...", ha apuntado.

Así, ha criticado que la ciudad contará con "la misma contaminación atmosférica, exactamente la misma que ahora y mucha más contaminación burocrática".

ZONA SIN APENAS COCHES

También ha subrayado que se ha establecido una Zona de Bajas Emisiones sobre un espacio por donde ya casi no circulan coches, puesto que la mayor parte del perímetro elegido ya es peatonal o tiene el tráfico muy restringido. "Han decidido descontaminar precisamente la parte menos contaminada de la ciudad", ha recriminado Vallejo.

Asimismo, ha apostillado que no existe un estudio serio de impacto económico, "ni en las 117 páginas del supuesto estudio técnico, ni en las 33 páginas de la ordenanza", ha advertido, y se ha cuestionado cómo afectará al comercio.

Vallejo ha manifestado que no está en contra de reducir emisiones, algo que, en su opinión, "no persigue" dicha ordenanza, y explica que no es partidario de "crear restricciones porque sí". "No parece razonable que el Ayuntamiento de Soria haya decidido afrontar el expediente de contratación e instalar las cámaras y comprar el sistema de control, antes incluso de aprobar la ordenanza", ha finalizado el portavoz.