Soria ¡YA! y UPL presentan un recurso ante la JEC tras ser excluidos de los debates: "Es una incoherencia absoluta"

SORIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Soria ¡YA! y Unión del Pueblo Leonés (UPL) han interpuesto un recurso ante la Junta Electoral Central contra la resolución de la Junta Electoral de Castilla y León que les "excluye" de participar en los debates electorales entre candidatos previstos para las elecciones del 15 de marzo, una "incoherencia absoluta".

Ambas formaciones han señalado que la decisión vulnera la Ley Electoral de Castilla y León y supone un "ataque directo al pluralismo político", ya que la resolución deniega la participación de Ángel Ceña y Alicia Gallego, candidata de UPL, en dichos debates.

A través de un comunicado recogido por Europa Press, Soria ¡YA! ha recordado que constituyeron grupo parlamentario propio al inicio de la XI Legislatura con seis procuradores, tres sorianistas y tres de UPL.

A este respecto, la formación ha recordado que la ley establece como único requisito para participar en los debates contar con grupo parlamentario propio, sin exigir porcentajes mínimos de voto ni condiciones adicionales.

De hecho, Ceña ha señalado que han sido grupo parlamentario propio durante cuatro años y ahora pretenden decir que no lo son a efectos de los debates. "Es una incoherencia absoluta", ha criticado, puesto que constituye una "interpretación torticera de las leyes que atenta contra la pluralidad que existe en Castilla y León y silencia la voz de los miles de leoneses y sorianos que votaron".

"Es de vergüenza. Parece que quieren callarnos a los que de verdad queremos hablar de los problemas de Soria y de León. Atenta contra la democracia", ha aseverado.

Por todo ello, ambas formaciones consideran que excluir a fuerzas con grupo parlamentario propio "altera la igualdad de oportunidades electorales y limita el pluralismo político, vulnerando además los derechos fundamentales recogidos en los artículos 14 y 23 de la Constitución".

En el recurso solicitan que se declare la nulidad de los acuerdos impugnados, que se reconozca su derecho a participar en los debates y que se adopten las medidas necesarias para garantizar su presencia en condiciones de igualdad .