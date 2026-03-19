Sorprendida una mujer cuando robaba sacos de tierra de jardinería de una empresa de Valladolid

Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido esta madrugada en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito de robo con fuerza tras sorprenderla cuando robaba sacos de tierra de jardinería de una empresa, si bien posteriormente ha sido puesta en libertad.

Un vigilante de seguridad de una empresa ha llamado en la madrugada de este jueves, 19 de marzo, a la Sala CIMACC 091 para alertar de que había visto a una persona que escalaba la tapia de la empresa y accedía al interior de las instalaciones.

Por ello, se han desplazado al lugar varias dotaciones policiales que se encontraban patrullando para evitar la comisión de hechos delictivos, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

El primer indicativo que ha llegado al lugar, con agentes de Policía Nacional uniformados pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano, ha sorprendido a la mujer en el interior de una furgoneta cargando sacos de tierra vegetal de 50 litros. En concreto había ya cinco sacos cargados en el compartimento trasero del vehículo.

Simultáneamente una dotación de la Policía Municipal de Valladolid que también acudió al lugar, se ha entrevista con el requirente de la llamada, el vigilante de seguridad, que ha manifestado a los agentes como había sido testigo del salto del muro de dos metros así como de la sustracción de los sacos.

Los agentes de Policía Nacional han localizado otros cinco sacos dispuestos en la parte superior del muro para ser cargados, por lo que han procedido a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de robo con fuerza en las cosas. Esta ha sido trasladada a las dependencias de la Comisaría Provincial para su custodia.

Tanto el vehículo como los diez sacos de tierra vegetal también han sido trasladados a las dependencias policiales para ser puestos a disposición del responsable de la empresa y que valorase el género sustraído y formulase la correspondiente denuncia.

Finalmente, la detenida, quien carecía de antecedentes policiales, ha sido puesta en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida para ello