El Sorteo de la Lotería Nacional deja parte de un primer premio en Sahagún (León)

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 31 de octubre, ha dejado parte de un primer premio, que ha recaído en el número 32.586 y ha repartido 600.000 euros al número, en la localidad leonesa de Sahagún.

En concreto, el número agraciado con las mencionadas cifras ganadoras se ha vendido, entre otros puntos del país, en la Administración número 1 de la mencionada localidad, situada en la calle Flora Flórez, 2, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado recogidos por Europa Press.

Los reintegros han sido para los números 6, 1 y 0.