El Sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja 600.000 euros en Palencia

PALENCIA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 21 de febrero, ha dejado un premio de 600.000 euros en Palencia correspondiente a un primer premio al número 07.799, vendido en dicha capital, así como en Inca (Illes Baleares) y Cartagena (Murcia).

En el caso de Palencia, el boleto ha sido consignado en la adminstración de lotería situada en el número 12 de la Avenida Manuel Rivera, según la información facilitada a Europa Press por Loterías y Apuestas del Estado.