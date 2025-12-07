El sorteo de La Primitiva deja un premio de 50.000 euros en Briviesca (Burgos)

Archivo - Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, BonoLoto, Primitiva, El Gordo. - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Primitiva del sábado 6 de diciembre ha dejado un premio de 50.188 euros en Briviesca (Burgos) al haberse validado en este municipio un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, este billete se ha consignado en la Administración de Loterías número 1 de Briviesca, situada en la plaza Mayor, número 19, mientras otros tres boletos acertantes de Segunda Categoría se han validado en Valencia, Madrid y La Gineta (Albacete).

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva del 6 de diciembre ha estado formada por los números 33, 30, 4, 28, 26 y 3. El número complementario es el 43, el reintegro el 1 y el Joker, 9159655. La recaudación ha ascendido a 10.915.008 euros.