El sorteo de 'San Valentín' de la Lotería deja parte de un primer premio en Toral de los Vados (León)

LEÓN, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sorteo extraordinario de 'San Valentín' de la Lotería Nacional de este sábado, 14 de febrero, ha dejado parte de un primer premio, que ha recaído en el número 61.689 y ha repartido 1.300.000 euros, en la localidad leonesa de Toral de los Vados.

En concreto, el número con las mencionadas cifras ganadoras se ha vendido en el Despacho receptor número 45.005 de la mencionada localidad leonesa, ubicada en el número 2 de la avenida de Santalla de Oscos, entre otros nueve puntos de venta repartidos por todo el país.

También se ha repartido un premio especial al décimo de 15.000.000 euros para la fracción (7) y serie (10) del número 61.689 (primer premio). Por su parte, el segundo premio se ha repartido íntegro en Mislata (Valencia) y los reintegros han sido el 9, 0 y 8.