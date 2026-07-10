'SOS-tejible en ruta' llevará talleres de costura sostenible a 23 pueblos de Segovia del 15 de julio al 31 de agosto

Magdalena Rodríguez con el cartel de los talleres del programa 'SOS-tejibles'. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha presentado la edición 2026 del programa 'SOS-Tejible en ruta', que recorrerá durante julio y agosto 23 localidades de menos de mil habitantes, donde se impartiran talleres que fomentan la moda sostenible y el reciclaje textil en el ámbito rural.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha explicado esta viernes los detalles del calendario y ha subrayado que la iniciativa busca "sensibilizar a la población rural sobre la problemática de los residuos textiles", así como difundir prácticas de economía circular aplicables en el ámbito doméstico.

Rodríguez ha añadido que el proyecto "incentiva la creatividad" a través de dinámicas de aprovechamiento de materiales en desuso y ha destacado que, en un periodo estival en el que los pueblos reciben a más visitantes, la propuesta contribuye a "generar espacios de participación y convivencia entre vecinos y residentes temporales".

Asimismo, ha indicado que la participación en estos talleres no exige experiencia previa con la aguja o el diseño, y ha señalado que el único requisito consiste en "acudir con disposición, llevando desde casa aquellas prendas que hayan quedado relegadas en el armario o que hayan sufrido algún desperfecto susceptible de reparación".

A diferencia de las charlas teóricas convencionales, 'SOS-Tejible en ruta' ha optado por una inmersión práctica y directa en la cultura de la reparación, la costura y el diseño sostenible. Durante las tres horas que dura cada sesión, en horario de mañana o de tarde según la localidad, los participantes pueden conocer técnicas que abarcan desde el remiendo visible hasta la reconversión completa de prendas en desuso.

Además, el equipo de monitores incluye, en la parte introductoria de los talleres, una reflexión sobre las condiciones de trabajo en los países productores textiles del tercer mundo, un componente social que la organización ha querido sumar al eje ambiental de la iniciativa.

El calendario se inicia el 15 de julio en Montejo de Arévalo y se prolongará hasta el 31 de agosto, fecha en la que Brieva cerrará el recorrido. Entre ambas fechas, la ruta pasará por Aldeanueva del Codonal, Navafría, Ortigosa del Monte, Codorniz, Valle de Tabladillo, Urueñas, Pinarejos, Tabanera la Luenga, Donhierro, Fuentidueña, Castroserracín, San Martín y Mudrián, Labajos, Grajera, Castrojimeno, Cerezo de Abajo, Sacramenia, Abades, Lastras de Cuéllar, Duruelo y Santa María la Real de Nieva.

Han sido los propios ayuntamientos los encargados de dar publicidad a los talleres e informar de los requisitos específicos de inscripción en cada municipio.

La iniciativa se enmarca en la programación del proyecto 'Enreda en verde' de la Diputación, y ha sido financiada a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León.

Asimismo, se desarrolla en consonancia con la Estrategia de Economía Circular de Castilla y León (2021-2030), que promueve la transición hacia modelos de consumo más sostenibles, basados en la reducción de residuos, la reutilización de recursos y la optimización del uso de materiales.

La diputada ha recordado que "la industria textil es, en estos momentos, uno de los sectores con mayor impacto ambiental en todo el planeta", una problemática que, a su juicio, se ha visto acentuada "con el auge del consumo de prendas de corta duración".

Rodríguez ha expresado su deseo de que sean muchos "quienes decidan apuntarse a estos talleres para aprender a dar una segunda vida a sus prendas", y ha remarcado que el aumento de participantes registrado respecto al año anterior refleja el creciente interés de la población rural por este tipo de propuestas formativas y medioambientales.