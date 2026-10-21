Sportcities exhibe en Valladolid el sector de las instalaciones deportivas que crece un 150% al año en inversión pública

Foto de familia de la inauguración de Sportcities. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La inversión pública en instalaciones deportivas crece todos los años cerca de un 150 por ciento, dato que demuestra la "fuerza" del sector que, hoy y mañana, protagoniza la segunda edición Sportcities Expo & Summit que se celebra en la Feria de Valladolid y en la que se prevé se reúnan 2.500 profesionales, 50 marcas expositoras y 120 ponentes.

"Hay estudios que dicen que por cada euro que se invierte en instalación pública es un ahorro de 15 euros en la Sanidad pública. Esto es muy interesante porque realmente es una línea de trabajo para todos los ayuntamientos, para todos los territorios", ha detallado el director del evento, Raúl Calleja.

Bajo el lema 'Ciudades en movimiento', el encuentro, coorganizado por Feria de Valladolid, Feria Valencia y el operador Show2Be, abordará la modernización y digitalización de los recintos.

El congreso estructurará su programación técnica en cinco foros: Sportfriendly Cities, Sportainment Venues -que acogerá el I Foro de Arquitectura Deportiva-, Fitness4Cities, Sportech Lab y Hospitality & Campus, este último enfocado al turismo activo y la escalada. Además, la jornada del jueves acogerá el F7 Summit Spain 26, centrado en el fútbol 7 con participación de delegaciones internacionales y un torneo exhibición.

Como novedades principales de esta edición, hoy se entregarán los Sporticities Global Awards con 18 categorías y dos distinciones especiales para premiar las mejores prácticas del sector. Asimismo, la organización ha puesto en marcha SC 365, una plataforma digital concebida para mantener la interacción comercial y el acceso a contenidos profesionales durante todo el año.

"Sobre todo está dirigido a técnicos municipales dentro de la administración pública en el ámbito de las instalaciones deportivas, concejales de deporte, gestores deportivos, empresas privadas y cualquier entidad que necesite adquirir instalación deportiva desde canchas, desde pistas de césped, artificial para campos de fútbol, soluciones de digitalización y modernización para accesos a los propios clubes, tecnologías para acceder a los propios usuarios, cualquier persona profesional que gestione una instalación deportiva", ha resumido Raúl Calleja.

En este contexto, ha destacado también la pujanza del turismo deportivo que necesita de "instalaciones modernas capaces de atraer turistas". "Por tanto, no hay ninguna gran plataforma en España que reúna todas estas características de proveedores, tanto para la administración pública como para el sector privado, desde un punto de vista de proveedores de equipamiento, infraestructuras y tecnología para estas instalaciones deportivas", ha abundado.

En la inauguración ha estado presente el director general de Deportes de la Junta, Enrique Sánchez-Guijo, la concejala de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento, Mayte Martínez, y los directores de la Feria de Valencia y Valladolid, Mariano Clemente y Alberto Alonso, respectivamente.

Sánchez-Guijo ha reivindicado la "unión" de dos entidades feriales, como las de Valencia y Valladolid, para buscar "soluciones comunes", al tiempo que ha elogiado la organización del certamen y la capacidad y "prestigio" que tiene España para organizar grandes eventos.

Por su parte, Mayte Martínez ha subrayado que Valladolid "respira deporte por los cuatro costados", lo que justifica la presencia de este congreso que da a conocer "experiencias" que se realizan en otras ciudades y "compartir" lo que se hace en la ciudad.